SAF avança e clube nordestino prepara reabertura de estádio histórico

Longe do Arruda desde 2025, o Santa Cruz segue mandando suas partidas na Arena de Pernambuco enquanto trabalha para viabilizar o retorno ao seu estádio. A expectativa da torcida coral de voltar para casa está diretamente ligada ao processo de constituição da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube.

Os bastidores das negociações com os investidores e o planejamento para a reabertura do estádio histórico foram detalhados pelo presidente Bruno Rodrigues, em entrevista ao Podcast Futebol Diario, do Diario de Pernambuco.



O dirigente explicou que as tratativas envolvem adequações estruturais no estádio, renovação de laudos técnicos e um planejamento para que o Santa Cruz volte a disputar partidas importantes no Arruda.



"O que muda essencialmente, que é o mais importante, é a questão do Estádio do Arruda, que naquele momento queria como cessão definitiva e hoje vai como comodato por 35 anos", detalhou Bruno, confirmando também que haverá um aporte direto dos empresários da SAF para viabilizar a reabertura do estádio.

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SAF do Santa Cruz avança no Conselho Deliberativo

Segundo Bruno Rodrigues, o projeto da SAF dará mais um passo nesta quinta-feira, 10, quando será analisado pelo Conselho Deliberativo do Santa Cruz.



Uma das novidades nas negociações é a entrada da empresa Matix, que adquiriu as ações da Cobra Coral Participações S.A. A mudança, no entanto, mantém a estrutura da operação original, que já havia sido aprovada anteriormente.



Com a previsão de recursos destinados à reforma do estádio, o clube concentra os esforços na regularização das arquibancadas junto ao Corpo de Bombeiros. A intenção é deixar o Arruda apto para receber partidas novamente, embora o presidente tenha adotado cautela sobre a possibilidade de o retorno acontecer ainda durante o quadrangular final da Série C.



Arruda pode reabrir inicialmente para até 30 mil torcedores

A expectativa é que a reabertura do Arruda aconteça inicialmente com capacidade reduzida. De acordo com Bruno Rodrigues, o estádio não poderá receber, em um primeiro momento, o mesmo público da Arena de Pernambuco.

"A gente não vai conseguir abrir ele para 45 mil pessoas, como a Arena tem essa capacidade. Abriremos inicialmente, penso eu, entre 25 e 30.000. É evidente que, como nós temos mais três jogos aqui [na fase final da Série C], e não teria lógica jogar com público menor. Mas a ideia é que a gente possa ter o vistoria do Corpo de Bombeiros, toda a parte documental autorizada, para que a gente já vire o ano no Pernambucano [em 2027] com o Estádio do Arruda entregue ao nosso torcedor", disse.

Apesar da possibilidade de o estádio ser liberado ainda neste ano, o cenário mais provável, segundo o planejamento apresentado pelo presidente coral, é que o Santa Cruz inicie a temporada de 2027, durante o Campeonato Pernambucano, já de volta ao Arruda.