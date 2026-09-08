ENTRE AS CINCO MELHORES
É do Brasil! Goleira da Seleção é indicada à Bola de Ouro
Lorena é titular da Seleção Brasileira e atleta do Kansas City Current, dos Estados Unidos
O Brasil está presente entre os indicados à Bola de Ouro de 2026 - a brasileira Lorena está entre as cinco indicadas ao prêmio de melhor goleira. Titular da Seleção Brasileira e atleta do Kansas City Current, dos Estados Unidos, a jogadora concorre com nomes de peso do futebol feminino internacional.
A vencedora será conhecida no dia 26 de outubro, em cerimônia realizada em Londres, na Inglaterra, local escolhido em homenagem ao primeiro campeão da Bola de Ouro. A edição deste ano celebra os 70 anos da premiação criada pela revista France Football.
Brasileira disputa prêmio com quatro estrangeiras
Lorena aparece como a única brasileira entre as finalistas da categoria. Além dela, concorrem Ann-Katrin Berger, do Gotham FC, Cata Coll, do Barcelona, Hannah Hampton, do Chelsea, e Ayaka Yamashita, do Manchester City.
A indicação coroa uma sequência de destaque da goleira com a camisa da Seleção Brasileira, em que Lorena se firmou como titular com Arthur Elias e foi peça importante em campanhas recentes da Amarelinha.
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Destaque em título da Copa América
Um dos principais momentos de Lorena no período considerado pela premiação foi a conquista da Copa América Feminina de 2025. Na final contra a Colômbia, decidida nos pênaltis, a goleira teve participação decisiva ao defender cobranças e ajudar o Brasil a ficar com o título continental.
Antes disso, ela também havia sido destaque nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, quando fez parte da campanha que levou a Seleção Brasileira à medalha de prata, e na Copa América de 2022, quando se tornou a primeira goleira da história a disputar todas as partidas do torneio sem tomar nenhum gol.
Trajetória começou no Grêmio
Lorena foi revelada pelo Grêmio e recebeu a primeira convocação para a Seleção Brasileira em 2021, ainda durante o período em que Pia Sundhage comandava a equipe.
A goleira atuou por seis temporadas no clube gaúcho, fez 63 partidas e conquistou dois títulos do Campeonato Gaúcho. Em 2025, transferiu-se para o Kansas City Current, dos Estados Unidos, seu primeiro clube internacional.
Nesta temporada, pelo Kansas City, Lorena soma 14 jogos e 20 gols sofridos.
Indicadas ao prêmio de melhor goleira
- Ann-Katrin Berger - Gotham FC / Alemanha
- Cata Coll - Barcelona / Espanha
- Hannah Hampton - Chelsea / Inglaterra
- Lorena - Kansas City Current / Brasil
- Ayaka Yamashita - Manchester City / Japão