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CABO VERDE NO TOPO

Vozinha vira surpresa entre indicados a melhor goleiro da Bola de Ouro

A revista France Football divulgou, nesta terça-feira, 8, os indicados ao Troféu Yashin

Marina Branco
Por
O goleiro Vozinha foi o grande destaque de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026
O goleiro Vozinha foi o grande destaque de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026 - Foto: Roberto Schmidt | AFP

Durante a Copa do Mundo, o grande "novato" entre as maiores estrelas foi o goleiro Vozinha, de Cabo Verde. Agora, ele vive sua primeira experiência também na Bola de Ouro, participando da disputa pelo troféu de melhor goleiro.

A revista France Football divulgou, nesta terça-feira, 8, os indicados ao Troféu Yashin, prêmio da Bola de Ouro entregue ao melhor goleiro do mundo. Entre os dez finalistas do futebol masculino, a principal surpresa é justamente o cabo-verdiano.

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A cerimônia da Bola de Ouro será realizada no dia 26 de outubro, em Londres, na Inglaterra. A edição marca os 70 anos da premiação, homenageando o primeiro vencedor da Bola de Ouro com a mudança de cidade.

Vozinha, goleiro de Cabo Verde
Vozinha, goleiro de Cabo Verde - Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

Vozinha na Copa do Mundo

Aos 40 anos, Vozinha se tornou o primeiro jogador cabo-verdiano indicado a uma categoria da Bola de Ouro. O goleiro ganhou projeção internacional durante a Copa do Mundo de 2026, quando foi um dos grandes personagens da campanha de Cabo Verde.

No Mundial, Vozinha conseguiu um empate em 0 a 0 contra a campeã Espanha na fase de grupos, fazendo sete grandes defesas e sendo o único time que enfrentou e não perdeu nem levou gols da Fúria. Assim, levou a seleção à segunda fase do Mundial invicta.

Vozinha contra a Espanha na Copa do Mundo
Vozinha contra a Espanha na Copa do Mundo - Foto: FIFA

Nas oitavas, fez oito defesas contra a Argentina, incluindo uma chance de Lionel Messi, mas acabou eliminado na prorrogação por 3 a 2. Com isso, Vozinha terminou o torneio com 18 defesas em quatro partidas disputadas.

Argentina's forward #10 Lionel Messi and Cape Verde's goalkeeper #01 Vozinha gesture during the 2026 World Cup round of 32 football match between Argentina and Cape Verde at the Miami Stadium in Miami Gardens on July 3, 2026. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Argentina's forward #10 Lionel Messi and Cape Verde's goalkeeper #01 Vozinha gesture during the 2026 World Cup round of 32 football match between Argentina and Cape Verde at the Miami Stadium in Miami Gardens on July 3, 2026. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) - Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA

O desempenho no Mundial também transformou o arqueiro em fenômeno nas redes sociais. Antes da estreia contra a Espanha, Vozinha tinha menos de 50 mil seguidores no Instagram. Ao fim da Copa, a conta chegou a 29,5 milhões, um crescimento superior a 65.000%.

Além de Vozinha, a lista masculina tem nomes como Unai Simón, campeão mundial com a Espanha e eleito melhor goleiro da Copa, Emiliano Martínez, destaque da Argentina, e Matvey Safonov, campeão da Champions League e da Copa Intercontinental com o Paris Saint-Germain.

Vozinha contra Messi na Copa do Mundo
Vozinha contra Messi na Copa do Mundo - Foto: FIFA

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Três africanos estão na lista

A presença de Vozinha também chama atenção pelo recorte continental. O cabo-verdiano é um dos três goleiros africanos indicados ao prêmio, ao lado de Yassine Bounou, do Marrocos, e Édouard Mendy, do Senegal.

É a primeira vez que três atletas africanos aparecem entre os finalistas da categoria masculina de goleiros, reforçando a presença crescente do continente no futebol mundial.

Vozinha por Cabo Verde na Copa do Mundo
Vozinha por Cabo Verde na Copa do Mundo - Foto: FIFA

Indicados ao Troféu Yashin

  • Yassine Bounou - Al-Hilal/Marrocos
  • Thibaut Courtois - Real Madrid/Bélgica
  • Joan García - Barcelona/Espanha
  • Gregor Kobel - Borussia Dortmund/Suíça
  • Emiliano Martínez - Aston Villa e Chelsea/Argentina
  • Édouard Mendy - Al-Ahli/Senegal
  • David Raya - Arsenal/Espanha
  • Matvey Safonov - PSG/Rússia
  • Unai Simón - Athletic Bilbao/Espanha
  • Vozinha - GD Chaves e Colo-Colo/Cabo Verde
Vozinha na Copa do Mundo
Vozinha na Copa do Mundo - Foto: FIFA

Últimos vencedores entre os goleiros

O Troféu Yashin foi criado em 2019, e o primeiro vencedor foi o brasileiro Alisson, que na época jogava pelo Liverpool. Desde então, Emiliano Martínez e Gianluigi Donnarumma se tornaram os maiores campeões da categoria, com dois troféus cada.

A premiação não teve vencedor em 2020 por causa do cancelamento da Bola de Ouro naquele ano devido à pandemia da Covid-19.

Bola de Ouro
Bola de Ouro - Foto: France Football
  • 2019: Alisson - Liverpool/Brasil
  • 2021: Gianluigi Donnarumma - PSG, Milan/Itália
  • 2022: Thibaut Courtois - Real Madrid/Bélgica
  • 2023: Emiliano Martínez - Aston Villa/Argentina
  • 2024: Emiliano Martínez - Aston Villa/Argentina
  • 2025: Gianluigi Donnarumma - PSG/Itália
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