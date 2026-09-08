CABO VERDE NO TOPO
Vozinha vira surpresa entre indicados a melhor goleiro da Bola de Ouro
A revista France Football divulgou, nesta terça-feira, 8, os indicados ao Troféu Yashin
Durante a Copa do Mundo, o grande "novato" entre as maiores estrelas foi o goleiro Vozinha, de Cabo Verde. Agora, ele vive sua primeira experiência também na Bola de Ouro, participando da disputa pelo troféu de melhor goleiro.
A revista France Football divulgou, nesta terça-feira, 8, os indicados ao Troféu Yashin, prêmio da Bola de Ouro entregue ao melhor goleiro do mundo. Entre os dez finalistas do futebol masculino, a principal surpresa é justamente o cabo-verdiano.
A cerimônia da Bola de Ouro será realizada no dia 26 de outubro, em Londres, na Inglaterra. A edição marca os 70 anos da premiação, homenageando o primeiro vencedor da Bola de Ouro com a mudança de cidade.
Vozinha na Copa do Mundo
Aos 40 anos, Vozinha se tornou o primeiro jogador cabo-verdiano indicado a uma categoria da Bola de Ouro. O goleiro ganhou projeção internacional durante a Copa do Mundo de 2026, quando foi um dos grandes personagens da campanha de Cabo Verde.
No Mundial, Vozinha conseguiu um empate em 0 a 0 contra a campeã Espanha na fase de grupos, fazendo sete grandes defesas e sendo o único time que enfrentou e não perdeu nem levou gols da Fúria. Assim, levou a seleção à segunda fase do Mundial invicta.
Nas oitavas, fez oito defesas contra a Argentina, incluindo uma chance de Lionel Messi, mas acabou eliminado na prorrogação por 3 a 2. Com isso, Vozinha terminou o torneio com 18 defesas em quatro partidas disputadas.
O desempenho no Mundial também transformou o arqueiro em fenômeno nas redes sociais. Antes da estreia contra a Espanha, Vozinha tinha menos de 50 mil seguidores no Instagram. Ao fim da Copa, a conta chegou a 29,5 milhões, um crescimento superior a 65.000%.
Além de Vozinha, a lista masculina tem nomes como Unai Simón, campeão mundial com a Espanha e eleito melhor goleiro da Copa, Emiliano Martínez, destaque da Argentina, e Matvey Safonov, campeão da Champions League e da Copa Intercontinental com o Paris Saint-Germain.
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Três africanos estão na lista
A presença de Vozinha também chama atenção pelo recorte continental. O cabo-verdiano é um dos três goleiros africanos indicados ao prêmio, ao lado de Yassine Bounou, do Marrocos, e Édouard Mendy, do Senegal.
É a primeira vez que três atletas africanos aparecem entre os finalistas da categoria masculina de goleiros, reforçando a presença crescente do continente no futebol mundial.
Indicados ao Troféu Yashin
- Yassine Bounou - Al-Hilal/Marrocos
- Thibaut Courtois - Real Madrid/Bélgica
- Joan García - Barcelona/Espanha
- Gregor Kobel - Borussia Dortmund/Suíça
- Emiliano Martínez - Aston Villa e Chelsea/Argentina
- Édouard Mendy - Al-Ahli/Senegal
- David Raya - Arsenal/Espanha
- Matvey Safonov - PSG/Rússia
- Unai Simón - Athletic Bilbao/Espanha
- Vozinha - GD Chaves e Colo-Colo/Cabo Verde
Últimos vencedores entre os goleiros
O Troféu Yashin foi criado em 2019, e o primeiro vencedor foi o brasileiro Alisson, que na época jogava pelo Liverpool. Desde então, Emiliano Martínez e Gianluigi Donnarumma se tornaram os maiores campeões da categoria, com dois troféus cada.
A premiação não teve vencedor em 2020 por causa do cancelamento da Bola de Ouro naquele ano devido à pandemia da Covid-19.
- 2019: Alisson - Liverpool/Brasil
- 2021: Gianluigi Donnarumma - PSG, Milan/Itália
- 2022: Thibaut Courtois - Real Madrid/Bélgica
- 2023: Emiliano Martínez - Aston Villa/Argentina
- 2024: Emiliano Martínez - Aston Villa/Argentina
- 2025: Gianluigi Donnarumma - PSG/Itália