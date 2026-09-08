Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

ESPORTES

Entenda regra da FIFA que impede ex-Seleção de voltar ao Brasil

Jogador está fora dos planos do seu clube na Europa

João Grassi
Por
Richarlison
Richarlison - Foto: Adrian Dennis | AFP

Ex-atacante da Seleção Brasileira, Richarlison recebeu uma notícia que dificulta sua saída do Tottenham nesta janela. O clube inglês informou ao atacante que não poderá liberá-lo por empréstimo ao Vasco devido a uma regra da Fifa que limita o número de jogadores cedidos para equipes de outras federações. As informações são do ge.

O brasileiro havia demonstrado interesse em defender o Vasco. Torcedor declarado do clube carioca, Richarlison ficou animado com a possibilidade de retornar ao futebol brasileiro depois de ser procurado pela diretoria vascaína.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O Tottenham, porém, já atingiu o limite estabelecido pela Fifa. O clube possui sete jogadores emprestados, sendo seis deles para equipes de fora da Inglaterra: Pape Matar Sarr e Vicario, na Juventus; Dragusin, na Fiorentina; Souza, no Porto; Takai, no Sint-Truiden; e Min-hyeok Yang, no KVC Westerlo.

Leia Também:

DUPLA DA SELEÇÃO

"Meu sonho": Neymar pede e Santos negocia a contratação de Coutinho
"Meu sonho": Neymar pede e Santos negocia a contratação de Coutinho imagem

CABO VERDE NO TOPO

Vozinha vira surpresa entre indicados a melhor goleiro da Bola de Ouro
Vozinha vira surpresa entre indicados a melhor goleiro da Bola de Ouro imagem

VOLTA PARA CASA

SAF avança e clube nordestino prepara reabertura de estádio histórico
SAF avança e clube nordestino prepara reabertura de estádio histórico imagem

A regra da Fifa permite uma exceção para jogadores de até 21 anos que tenham sido formados pelo clube. Para isso, o atleta precisa ter atuado por pelo menos três temporadas na equipe entre os 15 e os 21 anos. Nenhum dos jogadores emprestados pelo Tottenham se enquadra nesse critério.

Richarlison está fora dos planos

O atacante comunicou ao Tottenham e ao técnico De Zerbi seu desejo de deixar o clube. Richarlison acabou fora da lista de inscritos para a Premier League e não está nos planos da equipe para o restante da temporada.

Mesmo diante da indefinição sobre seu futuro, o brasileiro segue treinando no Tottenham para manter a forma física. Richarlison tem contrato com o clube londrino até junho de 2027 e poderá assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de dezembro.

Richarlison pela Seleção
Richarlison pela Seleção - Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Nos últimos dias, torcedores do Vasco fizeram uma mobilização nas redes sociais pela contratação do atacante. A negociação, no entanto, esbarrou na restrição imposta pela Fifa ao Tottenham.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Futebol Nacional seleção brasileira

Relacionadas

Mais lidas