Chances de rebaixamento do Vitória na Série A despencam, diz UFMG

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O Esporte Clube Vitória voltou a vencer no Campeonato Brasileiro e abriu sete pontos de distância para os principais candidatos ao rebaixamento. Com 32 pontos somados, o Leão da Barra é o 11º colocado na tabela.

De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), após o fim da 26ª rodada do Brasileirão, o Vitória possui somente 7,8% de chances de queda, enquanto as possibilidades de classificação à Copa Sul-Americana estão em 38,6%.

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No momento, o Rubro-Negro está dentro da zona de classificação para a Sul-Americana. Durante entrevista na última sexta-feira, 4, o presidente Fábio Mota reafirmou o objetivo do clube em conseguir vaga para uma competição internacional de 2027.

Equipes mais ameaçadas

Segundo o levantamento, as equipes com maiores chances de descenso são Chapecoense (97,5%), Remo (83,4%), Internacional (73,4%), Vasco (59,9%) e Grêmio (26,8%).

Próximo jogo do Vitória

O Vitória volta a campo no próximo domingo, 13, às 16h, para enfrentar o Mirassol. O confronto pela rodada 27 do Brasileirão será di