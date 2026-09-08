Destaque, Mateus Silva sonha com o Vitória na Libertadores

Destaque do Esporte Clube Vitória na vitória de 1 a 0 sobre o Grêmio, nesta segunda-feira, 7, Mateus Silva celebrou o resultado e exaltou a atuação coletiva da equipe rubro-negra na partida disputada no Barradão.

Em entrevista, o lateral-direito afirmou que o Vitória pode almejar “coisas maiores” no Brasileirão, para além da permanência na Série A. Ele chegou a dizer que é possível sonhar com uma vaga na Copa Libertadores.

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“Agradecer a todos pela confiança, de fazer um bom jogo hoje, independente de sair com a premiação [de melhor em campo] ou não, isso daí não vai mudar o que fizemos dentro de campo. Nossa equipe está de parabéns como um todo, não só eu, mas todos", exaltou.

"Hoje demonstramos que podemos dar mais ainda nesse Campeonato Brasileiro. Poder deixar o Vitória na Série A e também almejar coisas grandes, quem sabe uma Sul-Americana e até uma Libertadores”, projetou Mateus.

Pior lesão da carreira

De acordo com Mateus Silva, a lesão muscular que ele sofreu logo no começo da temporada foi a mais grave de sua carreira. Ele celebrou poder voltar a ter uma sequência de jogos, agora emendando dois como titular.

“Infelizmente, assim que eu cheguei, em uns dois meses, tive uma lesão que durou quatro meses. Sofri muito com essa lesão, me incomodou, nunca tive uma lesão de tanto tempo assim, quatro meses. Voltei bem, graças a Deus, dei a volta por cima”, comemorou.