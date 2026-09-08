Goleiro do Grêmio culpa Barradão por mal estar antes de jogo contra o Vitória

Uma cena inusitada chamou atenção antes da partida entre Vitória x Grêmio, na segunda-feira, 7, pelo Brasileirão. O goleiro Weverton, do time gaúcho, caiu instantes antes do início da partida. O departamento médico entrou rapidamente em campo para avaliar o mal estar do defensor, que atuou normalmente e depois do apito final explicou o que aconteceu tecendo críticas ao Barradão, estádio do clube baiano.

"Eu estou bem. Aqui é disparado o pior refletor que existe. Não fazem refletor para iluminar o campo, fazem para atrapalhar a vida do goleiro na bola parada. É muito difícil enxergar. De olho fechado antes do jogo orando, quando abri o olho embaçou tudo, foi muita luz no olho, não me senti bem. Parei para dar uma pausa ali até a hora do jogo. É um refletor muito forte, muito baixo. Estou bem, agora é descansar para o próximo jogo", disse Weverton ao Premiere.

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O que aconteceu?

Os jogadores das duas equipes já estavam posicionados para o começo do jogo quando o goleiro desabou no campo. Atletas e membros da arbitragem se aproximaram rapidamente, sem entender de imediato o que havia acontecido.

O susto chegou a fazer o goleiro reserva Gabriel Grando iniciar aquecimento, acompanhado pelo técnico Luís Castro. Apesar disso, a substituição não foi necessária.

Depois do atendimento, Weverton afirmou estar se sentindo bem e permaneceu entre os titulares. O goleiro iniciou normalmente a partida contra o Vitória.

Vitória venceu jogo direto

Antes da partida, Vitória e Grêmio estavam colados na tabela de classificação da Série A. O Leão baiano levou a melhor no duelo nervoso e venceu por 1 a 0, abrindo distância considerável para a zona de rebaixamento.

Com o resultado, o Vitória se recuperou no Brasileirão e subiu ao 11º lugar com 32 pontos conquistados. O Grêmio estacionou na 15ª posição, com 28 pontos. A zona de rebaixamento é aberta pelo Vasco, que soman 25 pontos.

A próxima rodada prevê novos jogos diretos na parte de baixo da tabela envolvendo as duas equipes. O Grêmio (15º) recebe o Vasco (17º), em Porto Alegre, enquanto o Vitória (11º) visita o Mirassol (16º), em São Paulo. Os dois jogos acontecem no sábado, 12.