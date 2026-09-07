Goleiro cai segundos antes do início do jogo entre Vitória e Grêmio

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A partida entre Vitória e Grêmio começou agitada antes mesmo do apito inicial. Na noite desta segunda-feira, 7, no Barradão, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o goleiro Weverton, do time gaúcho, caiu sozinho no gramado segundos antes do início do jogo e precisou ser atendido ainda antes de a bola rolar.

Os jogadores das duas equipes já estavam posicionados para o começo do jogo quando o goleiro desabou no campo. Atletas e membros da arbitragem se aproximaram rapidamente, sem entender de imediato o que havia acontecido.

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Goleiro relatou "vista embaçada"

Segundo a reportagem, o zagueiro Wallace, do Grêmio, informou que Weverton estava com a "vista embaçada" no momento em que caiu no gramado.

O susto chegou a fazer o goleiro reserva Gabriel Grando iniciar aquecimento, acompanhado pelo técnico Luís Castro. Apesar disso, a substituição não foi necessária.

Weverton começou o jogo normalmente

Depois do atendimento, Weverton afirmou estar se sentindo bem e permaneceu entre os titulares. O goleiro iniciou normalmente a partida contra o Vitória.

O episódio aconteceu instantes antes do começo do confronto no Barradão e atrasou brevemente o início da partida, mas não impediu a participação do jogador no duelo pelo Brasileirão.