Jair exalta respaldo do presidente do Vitória em meio à "pressão"

O Esporte Clube Vitória voltou a vencer no Brasileirão nesta segunda-feira, 7, ao derrotar o Grêmio por 1 a 0, no Barradão. Pressionado após quatro derrotas consecutivas e a eliminação para o Vasco nas quartas de final da Copa do Brasil, o técnico Jair Ventura destacou o respaldo recebido do presidente Fábio Mota para permanecer no comando da equipe.

Após a partida, o treinador fez questão de elogiar a postura do mandatário, que optou pela manutenção do trabalho mesmo durante o período de resultados negativos. Jair também ressaltou as mudanças estruturais promovidas por Fábio Mota no clube.

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“Não tem como não falar da situação do Fábio [Mota, presidente], o Vitória é uma instituição gigante, o Fábio faz parte dessa reformulação do clube, não só estruturalmente, eu já estou há quase um ano e cada dia que a gente chega vemos campos novos, academia, tudo de mais moderno", iniciou.

"O Fábio mostra que não é mais um dirigente, que nos momentos ruins ele entende que a manutenção do trabalho é importante, mesmo com os resultados não acontecendo”, completou.

Jair Ventura destaca continuidade do trabalho

O treinador também afirmou que a sequência de quatro derrotas não significava que todo o trabalho realizado estava errado. Para Jair, a confiança demonstrada pela diretoria foi importante durante o momento de pressão.

“É gratificante para nós profissionais da bola sabermos que existem dirigentes como ele, todo a diretoria, que eram entendedores que, mesmo num momento de quatro derrotas, o trabalho era bem feito. Não é por causa de um jogo que já está tudo certo, mas lógico que com quatro derrotas não estava tudo errado. A gente tem muita coisa para fazer ainda”, reconheceu.

Vitória passa a ter foco total no Brasileirão

Com a eliminação da Copa do Brasil, o Vitória agora concentra suas atenções na Série A. Jair Ventura valorizou a vitória sobre o Grêmio e destacou o avanço da equipe na tabela.

“Infelizmente não continuamos na Copa do Brasil, mas agora temos um foco único que é o Campeonato Brasileiro. Demos um salto importante na tabela e que a gente possa continuar assim”, projetou.

O técnico também avaliou positivamente a atuação do Vitória no Barradão. Segundo ele, a equipe teve o controle da partida e criou oportunidades para vencer por uma diferença maior.

“Tivemos o controle do jogo, finalizamos bastante, controlamos bem. Poderíamos até ter saído com um placar mais elástico, mas hoje o que vale é quebrar essa sequência negativa e voltar a vencer”, elogiou.

Jair Ventura admite pressão no cargo

Apesar do respaldo recebido de Fábio Mota, Jair Ventura reconheceu que a pressão faz parte da rotina de qualquer treinador. O comandante do Vitória afirmou que sabe que sua permanência está diretamente ligada aos resultados, mas destacou a entrega demonstrada pelos jogadores.

“Na vida do treinador, ele está sempre pressionado e sempre tendo que dar resultado. Independente do dia, a gente tem que vencer, vencer e vencer. Então, vivendo de maneira tranquila e fazendo sempre o nosso melhor. Como eu falei, se um dia eu sair daqui, vai ser por causa disso que eu te falei, dos resultados não acontecerem", ressaltou.

"A gente vê que o grupo está com a gente, o jogo que eles fizeram, de entrega, luta e dedicação. Poderia ter sido um placar mais elástico. Então, que possa ser um jogo importante para a nossa retomada”, finalizou.