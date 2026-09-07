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SÉRIE A

Renê marca, Vitória vence o Grêmio e respira no Brasileirão

Leão da Barra bateu o time gaúcho nesta segunda-feira, 7, no Barradão

João Grassi
Por
Renê e Tarzia comemoram gol
Renê e Tarzia comemoram gol - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória venceu o Grêmio por 1 a 0 nesta segunda-feira, 7, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada no Barradão, em Salvador.

Após um primeiro tempo sem gols, o Vitória saiu na frente aos 18 minutos da segunda etapa. Mateus Silva cobrou escanteio com precisão e encontrou Renê na área. O atacante cabeceou firme e balançou as redes.

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Com o resultado, o Rubro-Negro volta a vencer após quatro derrotas consecutivas e afasta a má fase na temporada. A equipe de Jair Ventura agora soma 32 pontos e dá um salto na tabela, ocupando a 11ª posição da Série A.

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Próximo jogo do Vitória

O Vitória volta a campo no próximo domingo, 13, às 16h, para enfrentar o Mirassol. O confronto pela rodada 27 do Brasileirão será disputado no Estádio Campos Maia, no interior de SP.

Mateus Silva foi o autor da assistência para o gol do Vitória
Mateus Silva foi o autor da assistência para o gol do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

FICHA TÉCNICA

Vitória 1x0 Grêmio

Campeonato Brasileiro - 26ª rodada

Local: Barradão, em Salvador

Data: 07/09/2026 (segunda-feira)

Horário: 20h

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Cartões amarelos: Caíque e Erick (Vitória) / Caio Paulista, Gustavo Martins, Noriega, Pavón e Pedro Gabriel (Grêmio)

Gols: Renê (Vitória)

Público: 8.934 pessoas

Escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Brítez, Luan Cândido e Jamerson; Caíque (Edenilson), Zé Vitor e Matheuzinho (Pochettino), Erick (Marinho), Tarzia (Fabri) e Renê (Renato Kayzer). Técnico: Jair Ventura.

Grêmio: Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins, Wallace e Pedro Gabriel (Caio Paulista); Noriega (Danilo Barbosa), Villasanti (Enamorado) e Krovinovic; Pavón (Nardoni), Tetê e Carlos Vinícius (Braithwaite). Técnico: Luís Castro.

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