SÉRIE A
Renê marca, Vitória vence o Grêmio e respira no Brasileirão
Leão da Barra bateu o time gaúcho nesta segunda-feira, 7, no Barradão
O Esporte Clube Vitória venceu o Grêmio por 1 a 0 nesta segunda-feira, 7, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada no Barradão, em Salvador.
Após um primeiro tempo sem gols, o Vitória saiu na frente aos 18 minutos da segunda etapa. Mateus Silva cobrou escanteio com precisão e encontrou Renê na área. O atacante cabeceou firme e balançou as redes.
Com o resultado, o Rubro-Negro volta a vencer após quatro derrotas consecutivas e afasta a má fase na temporada. A equipe de Jair Ventura agora soma 32 pontos e dá um salto na tabela, ocupando a 11ª posição da Série A.
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Próximo jogo do Vitória
O Vitória volta a campo no próximo domingo, 13, às 16h, para enfrentar o Mirassol. O confronto pela rodada 27 do Brasileirão será disputado no Estádio Campos Maia, no interior de SP.
FICHA TÉCNICA
Vitória 1x0 Grêmio
Campeonato Brasileiro - 26ª rodada
Local: Barradão, em Salvador
Data: 07/09/2026 (segunda-feira)
Horário: 20h
Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)
Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)
Cartões amarelos: Caíque e Erick (Vitória) / Caio Paulista, Gustavo Martins, Noriega, Pavón e Pedro Gabriel (Grêmio)
Gols: Renê (Vitória)
Público: 8.934 pessoas
Escalações
Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Brítez, Luan Cândido e Jamerson; Caíque (Edenilson), Zé Vitor e Matheuzinho (Pochettino), Erick (Marinho), Tarzia (Fabri) e Renê (Renato Kayzer). Técnico: Jair Ventura.
Grêmio: Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins, Wallace e Pedro Gabriel (Caio Paulista); Noriega (Danilo Barbosa), Villasanti (Enamorado) e Krovinovic; Pavón (Nardoni), Tetê e Carlos Vinícius (Braithwaite). Técnico: Luís Castro.