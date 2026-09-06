SÉRIE A
Adversário do Vitória, Grêmio perde titulares e acumula desfalques
Time gaúcho visita o Leão da Barra na próxima segunda-feira, 7
Próximo adversário do Esporte Clube Vitória no Brasileirão, o Grêmio terá quatro baixas para a partida que acontece na segunda-feira, 7. O mais novo desfalque é do atacante Francis Amuzu, que nem viajou para Salvador.
De acordo com informações da Rádio Imortal, Amuzu está com desgaste físico e por isso foi preservado do jogo contra o Vitória. Além do ganês, o Grêmio já não iria poder contar com o lateral-esquerdo Marlon, titular que está suspenso.
Outros atletas que não foram relacionados são o volante Dodi e o meia-atacante Jovane Cabral. Os dois estão no departamento médico e seguem como ausências no elenco gaúcho.
Diante disso, o técnico Luís Castro deve utilizar a seguinte escalação: Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins, Wallace e Pedro Gabriel; Noriega, Villasanti e Krovinovic; Pavón, Carlos Vinícius e Enamorado.
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Vitória x Grêmio
O Vitória recebe o Grêmio às 20h da próxima segunda-feira, no Barradão. O duelo é válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.