Adversário do Vitória, Grêmio perde titulares e acumula desfalques

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Próximo adversário do Esporte Clube Vitória no Brasileirão, o Grêmio terá quatro baixas para a partida que acontece na segunda-feira, 7. O mais novo desfalque é do atacante Francis Amuzu, que nem viajou para Salvador.

De acordo com informações da Rádio Imortal, Amuzu está com desgaste físico e por isso foi preservado do jogo contra o Vitória. Além do ganês, o Grêmio já não iria poder contar com o lateral-esquerdo Marlon, titular que está suspenso.

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Outros atletas que não foram relacionados são o volante Dodi e o meia-atacante Jovane Cabral. Os dois estão no departamento médico e seguem como ausências no elenco gaúcho.

Diante disso, o técnico Luís Castro deve utilizar a seguinte escalação: Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins, Wallace e Pedro Gabriel; Noriega, Villasanti e Krovinovic; Pavón, Carlos Vinícius e Enamorado.

Vitória x Grêmio

O Vitória recebe o Grêmio às 20h da próxima segunda-feira, no Barradão. O duelo é válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.