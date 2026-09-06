Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

SÉRIE A

Adversário do Vitória, Grêmio perde titulares e acumula desfalques

Time gaúcho visita o Leão da Barra na próxima segunda-feira, 7

João Grassi
Por
Luís Castro, técnico do Grêmio
Luís Castro, técnico do Grêmio - Foto: Lucas Uebel | Grêmio

Próximo adversário do Esporte Clube Vitória no Brasileirão, o Grêmio terá quatro baixas para a partida que acontece na segunda-feira, 7. O mais novo desfalque é do atacante Francis Amuzu, que nem viajou para Salvador.

De acordo com informações da Rádio Imortal, Amuzu está com desgaste físico e por isso foi preservado do jogo contra o Vitória. Além do ganês, o Grêmio já não iria poder contar com o lateral-esquerdo Marlon, titular que está suspenso.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Outros atletas que não foram relacionados são o volante Dodi e o meia-atacante Jovane Cabral. Os dois estão no departamento médico e seguem como ausências no elenco gaúcho.

Diante disso, o técnico Luís Castro deve utilizar a seguinte escalação: Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins, Wallace e Pedro Gabriel; Noriega, Villasanti e Krovinovic; Pavón, Carlos Vinícius e Enamorado.

Leia Também:

E.C.VITÓRIA

Com 20 minutos jogados em mais de 400 dias, volante segue indisponível
Com 20 minutos jogados em mais de 400 dias, volante segue indisponível imagem

SÉRIE A

Vitória x Grêmio: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem
Vitória x Grêmio: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem imagem

DA FÁBRICA DE TALENTOS

Com lesão de Ramon, Vitória traz lateral da base para o profissional
Com lesão de Ramon, Vitória traz lateral da base para o profissional imagem

Vitória x Grêmio

O Vitória recebe o Grêmio às 20h da próxima segunda-feira, no Barradão. O duelo é válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

esporte clube vitória

Relacionadas

Mais lidas