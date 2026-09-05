Com lesão de Ramon, Vitória traz lateral da base para o profissional

Toda a torcida do Vitória recebeu uma má notícia com a lesão de Ramon - mas, para um jogador da Fábrica de Talentos do Leão, ela pode ter sido justamente a oportunidade que ele vinha buscando. O lateral-esquerdo Wanderson, destaque do time sub-20 rubro-negro, foi integrado ao grupo profissional após o titular da posição se machucar na derrota para o Vasco, pela Copa do Brasil.

Ramon deixou o jogo no Barradão aos 35 minutos do segundo tempo e virou desfalque para a sequência da temporada. Segundo o técnico Jair Ventura, o jogador sofreu uma lesão na perna e ficará fora por um período considerado longo.

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"O Ramon estourou a perna, praticamente. Vai ficar muito tempo fora. Ele pediu para sair", explicou o treinador.

Ramon aumenta lista de lesionados

A contusão de Ramon agrava o momento do Vitória, que já convivia com uma lista extensa de desfalques. Antes da partida contra o Vasco, o clube não contava com os volantes Martínez e Baralhas, ambos vetados pelo departamento médico.

Baralhas chegou ao sexto jogo seguido fora da equipe por causa de uma lesão na coxa direita. Martínez, que havia atuado contra o Atlético-MG no sábado anterior, sofreu uma lesão na parte posterior da coxa esquerda durante o treinamento antes do duelo pela Copa do Brasil.

Também estão fora por lesão o volante Dudu, os zagueiros Edu e Camutanga e o lateral-direito Nathan Mendes. Rúben Ismael, que estava em fase de transição após romper o joelho no ano passado, agora trata de um problema na coxa.

Ramon é o titular absoluto da lateral-esquerda do Vitória em 2026 - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Jamerson deve ser opção imediata

Contra o Vasco, Edenilson foi o escolhido para substituir Ramon. Jamerson, lateral-esquerdo de origem, permaneceu no banco de reservas e deve ser a opção imediata para o setor no próximo compromisso do Vitória.

O Rubro-Negro volta a campo na segunda-feira, 9, às 20h, contra o Grêmio, no Barradão, pela 26ª rodada da Série A. Eliminado da Copa do Brasil, o time passa a concentrar todas as forças no Campeonato Brasileiro.

Além dos problemas médicos, o Vitória também teve ausências por suspensão no jogo contra o Vasco. Brítez, que atua como lateral-direito e zagueiro, e o volante Caíque cumpriram suspensão.

Base ganha espaço em momento decisivo

A integração de Wanderson ao elenco principal reforça a necessidade do Vitória de buscar soluções internas em meio à sequência de desfalques. Formado na base rubro-negra, o lateral chega ao profissional em um momento de pressão, com o clube tentando reagir no Brasileirão após a eliminação na Copa do Brasil.