Com 20 minutos jogados em mais de 400 dias, volante segue indisponível

Já se passaram 416 dias desde que o Esporte Clube Vitória anunciou a contratação de Rúben Ismael, em julho de 2025, mas o meio-campista não consegue estar em campo. O português já estava na fase final de transição física após passar por cirurgia, mas segue indisponível para jogar.

Mesmo com o Vitória tendo ausências importantes no meio-campo para enfrentar o Grêmio, às 20h da próxima segunda-feira, 7, pela 26ª rodada do Brasileirão, Ismael não será relacionado. Atualmente, o volante trata de um novo problema na coxa.

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Desde que desembarcou em Salvador, Rúben Ismael só vestiu vermelho e preto em uma oportunidade: o empate por 2 a 2 com o Palmeiras, pela 18ª rodada da edição passada do Brasileirão. De lá pra cá, conviveu com lesões graves.

Há mais de um ano como atleta do Vitória, o europeu de 27 anos acumula somente 24 minutos em toda sua passagem, considerando 17 minutos do tempo normal e sete de acréscimos do duelo com o Verdão. Ele possui contrato até dezembro de 2028.

Duas cirurgias

Em agosto de 2025, Rúben Ismael foi submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo para tratamento de uma lesão no menisco medial. Apenas dois meses depois, precisou de novo procedimento para correção de ruptura no ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo.

Desde então, Ismael estava fora de combate e avançava na recuperação da segunda intervenção cirúrgica. Contudo, sofreu um problema de menor gravidade na coxa que ainda o impede de retornar aos treinos com o restante do elenco.