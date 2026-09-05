SÉRIE A
Vitória x Grêmio: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem
Equipes se enfrentam na próxima segunda-feira, 2, em Salvador, pelo Brasileirão
Após a eliminação na Copa do Brasil, o Esporte Clube Vitória agora muda o foco para o Campeonato Brasileiro. Na próxima segunda-feira, 7 de setembro, às 20h, o Rubro-Negro recebe o Grêmio no Barradão, em Salvador, em duelo válido pela 26ª rodada.
Como chega o Vitória?
Tendo apenas o Brasileirão para disputar até o fim da temporada, o Vitória chega pressionado por ser o lanterna do segundo turno. A equipe de Jair Ventura perdeu em cinco das seis últimas rodadas e aposta na força como mandante para afastar a má fase.
Apesar do mau momento, o Leão da Barra ainda mantém quatro pontos de distância para a zona de rebaixamento — 13º colocado e com 29 pontos somados.
Como chega o Grêmio?
Motivado após eliminar o rival Internacional na Copa do Brasil, o Grêmio vive situação mais delicada na Série A. O Imortal ocupa apenas a 15ª posição, com 28 pontos, apenas um atrás do próprio Vitória.
Ainda sem vencer fora de casa na competição, a equipe de Luís Castro tenta ganhar o confronto direto com o Rubro-Negro para respirar na classificação.
Leia Também:
Onde assistir Vitória x Grêmio
- SporTV (TV Fechada)
- Premiere (pay-per-view)
Desfalques de Vitória x Grêmio
Desfalques do Vitória
- Baralhas (lesionado);
- Camutanga (lesionado);
- Dudu (lesionado);
- Edu (lesionado);
- Martínez (lesionado);
- Nathan Mendes (lesionado);
- Ramon (lesionado);
- Cacá (suspenso).
Desfalques do Grêmio
- Dodi (lesionado);
- Jovane Cabral (lesionado);
- Marlon (suspenso).
Prováveis escalações de Vitória x Grêmio
Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Brítez, Luan Cândido e Jamerson; Caíque, Zé Vitor e Matheuzinho; Tarzia, Erick e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.
Grêmio: Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins, Wallace e Pedro Gabriel; Noriega, Villasanti e Krovinovic; Pavon, Carlos Vinicius e Enamorado. Técnico: Luís Castro.
Palpites de Vitória x Grêmio
- João Grassi: Vitória 1x0 Grêmio
- Eduardo Dias: Vitória 1x2 Grêmio
- Daniel Genonadio: Vitória 1x1 Grêmio
Arbitragem de Vitória x Grêmio
- Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)
- Assistente 1: Rafael Trombeta (PR)
- Assistente 2: Andrey Luiz de Freitas (PR)
- VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)