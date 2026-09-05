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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

SÉRIE A

Vitória x Grêmio: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem

Equipes se enfrentam na próxima segunda-feira, 2, em Salvador, pelo Brasileirão

João Grassi
Por
Vitória 1x1 Grêmio - Brasileirão 2025
Vitória 1x1 Grêmio - Brasileirão 2025 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após a eliminação na Copa do Brasil, o Esporte Clube Vitória agora muda o foco para o Campeonato Brasileiro. Na próxima segunda-feira, 7 de setembro, às 20h, o Rubro-Negro recebe o Grêmio no Barradão, em Salvador, em duelo válido pela 26ª rodada.

Como chega o Vitória?

Tendo apenas o Brasileirão para disputar até o fim da temporada, o Vitória chega pressionado por ser o lanterna do segundo turno. A equipe de Jair Ventura perdeu em cinco das seis últimas rodadas e aposta na força como mandante para afastar a má fase.

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Apesar do mau momento, o Leão da Barra ainda mantém quatro pontos de distância para a zona de rebaixamento — 13º colocado e com 29 pontos somados.

Como chega o Grêmio?

Motivado após eliminar o rival Internacional na Copa do Brasil, o Grêmio vive situação mais delicada na Série A. O Imortal ocupa apenas a 15ª posição, com 28 pontos, apenas um atrás do próprio Vitória.

Ainda sem vencer fora de casa na competição, a equipe de Luís Castro tenta ganhar o confronto direto com o Rubro-Negro para respirar na classificação.

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Onde assistir Vitória x Grêmio

  • SporTV (TV Fechada)
  • Premiere (pay-per-view)

Desfalques de Vitória x Grêmio

Desfalques do Vitória

  • Baralhas (lesionado);
  • Camutanga (lesionado);
  • Dudu (lesionado);
  • Edu (lesionado);
  • Martínez (lesionado);
  • Nathan Mendes (lesionado);
  • Ramon (lesionado);
  • Cacá (suspenso).

Desfalques do Grêmio

  • Dodi (lesionado);
  • Jovane Cabral (lesionado);
  • Marlon (suspenso).

Prováveis escalações de Vitória x Grêmio

Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Brítez, Luan Cândido e Jamerson; Caíque, Zé Vitor e Matheuzinho; Tarzia, Erick e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

Grêmio: Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins, Wallace e Pedro Gabriel; Noriega, Villasanti e Krovinovic; Pavon, Carlos Vinicius e Enamorado. Técnico: Luís Castro.

Palpites de Vitória x Grêmio

  • João Grassi: Vitória 1x0 Grêmio
  • Eduardo Dias: Vitória 1x2 Grêmio
  • Daniel Genonadio: Vitória 1x1 Grêmio

Arbitragem de Vitória x Grêmio

  • Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)
  • Assistente 1: Rafael Trombeta (PR)
  • Assistente 2: Andrey Luiz de Freitas (PR)
  • VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)
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