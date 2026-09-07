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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

PROBLEMAS!

Com atletas titulares no DM, Vitória chega a quatro lesões musculares

Leão da Barra atualizou o boletim médico do elenco

João Grassi
Por
| Atualizada em
Gramado do Barradão
Gramado do Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória atualizou o boletim médico do elenco nesta noite de segunda-feira, 7. Após o volante Walace virar mais um desfalque, o Rubro-Negro agora acumula um total de quatro atletas com lesões musculares.

Depois do técnico Jair Ventura revelar que Ramon iria ficar "fora um grande tempo", o Vitória também confirmou a lesão do lateral-esquerdo. Outros atletas que estão no departamento médico são os meio-campistas Gabriel Baralhas e Emmanuel Martínez.

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De acordo com o Vitória, o volante sofreu uma lesão na posterior da coxa direita, enquanto o problema do defensor foi no músculo anterior do mesmo local.

Volantes titulares seguem no DM

Baralhas, primeiro dos quatro a se machucar, trata da mesma lesão muscular de Ramon. Já Martínez, afastado desde o jogo contra o Vasco, tem lesão na posterior da coxa esquerda.

Durante entrevista na última sexta-feira, 4, o diretor Sérgio Papellin confirmou que os meio-campistas estão descartados do duelo com o Mirassol, no próximo domingo, 13.

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Boletim Médico do Vitória

  • Dudu: Pós cirúrgico coluna região lombar. Segue em tratamento;
  • Edu: Pós cirúrgico reconstrução do tendão calcâneo esquerdo. Segue em tratamento;
  • Camutanga: Pós cirúrgico lesão Lisfranc (pé). Segue em tratamento;
  • Rúben Ismael: Pós cirúrgico LCA joelho esquerdo. Processo final de transição;
  • Nathan Mendes: Pós cirúrgico LCA joelho esquerdo. Segue em tratamento;
  • Baralhas: Lesão na anterior da coxa direita. Segue em tratamento;
  • Martínez: Lesão na posterior da coxa esquerda. Segue em tratamento;
  • Walace: Lesão na posterior da coxa direita. Segue em tratamento;
  • Ramon: Lesão na anterior da coxa direita. Segue em tratamento.
Ramon, lateral-esquerdo do Vitória
Ramon, lateral-esquerdo do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória
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