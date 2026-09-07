Com atletas titulares no DM, Vitória chega a quatro lesões musculares

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O Esporte Clube Vitória atualizou o boletim médico do elenco nesta noite de segunda-feira, 7. Após o volante Walace virar mais um desfalque, o Rubro-Negro agora acumula um total de quatro atletas com lesões musculares.

Depois do técnico Jair Ventura revelar que Ramon iria ficar "fora um grande tempo", o Vitória também confirmou a lesão do lateral-esquerdo. Outros atletas que estão no departamento médico são os meio-campistas Gabriel Baralhas e Emmanuel Martínez.

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De acordo com o Vitória, o volante sofreu uma lesão na posterior da coxa direita, enquanto o problema do defensor foi no músculo anterior do mesmo local.

Volantes titulares seguem no DM

Baralhas, primeiro dos quatro a se machucar, trata da mesma lesão muscular de Ramon. Já Martínez, afastado desde o jogo contra o Vasco, tem lesão na posterior da coxa esquerda.

Durante entrevista na última sexta-feira, 4, o diretor Sérgio Papellin confirmou que os meio-campistas estão descartados do duelo com o Mirassol, no próximo domingo, 13.

Boletim Médico do Vitória

Dudu : Pós cirúrgico coluna região lombar. Segue em tratamento;

: Pós cirúrgico coluna região lombar. Segue em tratamento; Edu : Pós cirúrgico reconstrução do tendão calcâneo esquerdo. Segue em tratamento;

: Pós cirúrgico reconstrução do tendão calcâneo esquerdo. Segue em tratamento; Camutanga : Pós cirúrgico lesão Lisfranc (pé). Segue em tratamento;

: Pós cirúrgico lesão Lisfranc (pé). Segue em tratamento; Rúben Ismael : Pós cirúrgico LCA joelho esquerdo. Processo final de transição;

: Pós cirúrgico LCA joelho esquerdo. Processo final de transição; Nathan Mendes : Pós cirúrgico LCA joelho esquerdo. Segue em tratamento;

: Pós cirúrgico LCA joelho esquerdo. Segue em tratamento; Baralhas : Lesão na anterior da coxa direita. Segue em tratamento;

: Lesão na anterior da coxa direita. Segue em tratamento; Martínez : Lesão na posterior da coxa esquerda. Segue em tratamento;

: Lesão na posterior da coxa esquerda. Segue em tratamento; Walace : Lesão na posterior da coxa direita. Segue em tratamento;

: Lesão na posterior da coxa direita. Segue em tratamento; Ramon : Lesão na anterior da coxa direita. Segue em tratamento.