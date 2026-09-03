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Jair Ventura lamenta lesão de atleta: "Estará fora um grande tempo"

Declaração do treinador aconteceu após a eliminação do Vitória na Copa do Brasil

João Grassi
Por
| Atualizada em
Elenco do Vitória em momento de oração
Elenco do Vitória em momento de oração - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Além da derrota e eliminação para o Vasco da Gama na Copa do Brasil, o Esporte Clube Vitória também convive com um momento de baixas no elenco. De acordo com o técnico de 47 anos, o lateral-esquerdo Ramon é mais um problema para o Rubro-Negro.

Em entrevista coletiva concedida após o apito final, Jair Ventura afirmou que "Ramon estourou a perna e vai estar fora um grande tempo". O treinador afirmou que o defensor "pediu para sair" do jogo contra o Vasco, antes de dar lugar para Edenilson aos 37 minutos do segundo tempo.

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Apesar da declaração do comandante, o Vitória ainda não detalhou qualquer tipo de problema físico sofrido por Ramon. O portal A TARDE procurou o clube baiano e aguarda respostas sobre a situação.

Mais problemas

Além de Ramon, o Vitória também acumula desfalques no meio-campo. Antes da partida contra o Vasco, o Leão da Barra confirmou lesões musculares sofridas por Gabriel Baralhas e Emmanuel Martínez. A dupla preocupa para o próximo compromisso na temporada.

Vitória x Grêmio

O Vitória volta a campo na próxima segunda-feira, 7, às 20h, contra o Grêmio, pela rodada 26 do Brasileirão. A partida será disputada novamente no Estádio Manoel Barradas, em Salvador.

Ramon, lateral-esquerdo do Vitória
Ramon, lateral-esquerdo do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória
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