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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

"HÁ DUAS SEMANAS, ERICK ERA O OLISE"

Zé Vitor afirma que Vitória "amassou o Vasco" mesmo com eliminação

O Vitória caiu para o Vasco na Copa do Brasil, sendo derrotado por 2 a 0 no Barradão

Marina Branco
Por
Zé Vitor pelo Vitória
Zé Vitor pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

A torcida do Vitória pode estar com a confiança no time abalada, mas Zé Vitor não. Após a derrota por 2 a 0 e eliminação para o Vasco nas quartas de final da Copa do Brasil, o volante saiu em defesa do elenco e afirmou que a sequência negativa não apaga o que o time construiu nas últimas semanas.

O jogador avaliou que o Vitória foi superior no primeiro tempo, mas perdeu o controle emocional na etapa final, quando precisava buscar o resultado para seguir vivo na competição. O Vasco havia vencido o jogo de ida por 1 a 0, em São Januário, e confirmou a classificação em Salvador.

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"Primeiro tempo a gente amassou o Vasco, não conseguimos concluir em gol, mas a gente conseguiu volumar bem o 1º tempo. Acho que no 2º tempo a gente entrou num desespero", analisou Zé Vitor.

Volante diz que fase ruim não resume o Vitória

O Vitória foi eliminado da Copa do Brasil e acumulou mais um resultado negativo em uma sequência recente de instabilidade. Para Zé Vitor, no entanto, o momento atual não pode apagar as boas atuações e os resultados que o Rubro-Negro apresentou anteriormente na temporada.

O volante lembrou que o time enfrentou uma maratona pesada de jogos, com partidas em sequência entre Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, e afirmou que uma ou duas semanas ruins não definem o grupo.

"Agora ninguém vai enxergar as coisas boas que a gente fez, as alegrias que a gente deu. Uma semana atrás... a gente vem de uma semana ruim. A gente jogou domingo, quarta, domingo e quarta de novo. Uma ou duas semanas ruins. Isso não diz quem somos nós", afirmou.

"Os craques não saíram daqui"

Ao defender a retomada da confiança, o volante mencionou Erick e comparou a mudança de percepção em poucos jogos: "Duas semanas atrás a gente estava dando alegria pro torcedor, o Erick era o Olise, todo mundo era craque".

"Os craques não saíram daqui. Agora é recuperar, voltar nossa confiança e seguirmos. A gente vem fazendo um bom Brasileiro, temos um jogo em casa para nos recuperar o mais rápido possível", disse.

A fala reflete a tentativa do elenco de blindar o grupo em meio às cobranças após a queda na Copa do Brasil. Agora, com a eliminação, o Vitória passa a ter apenas o Campeonato Brasileiro até o fim da temporada, dando continuidade à missão imediata de interromper a sequência ruim e voltar a pontuar para se afastar da parte de baixo da tabela.

O próximo compromisso será contra o Grêmio, na segunda-feira, 7, às 20h, no Barradão, pela 26ª rodada da Série A. Para Zé Vitor, a partida em casa é justamente a oportunidade de o Rubro-Negro recuperar confiança diante da torcida e iniciar a reação no campeonato.

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copa do brasil esporte clube vitória vasco zé vitor

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