Renato Kayzer aponta Brasileirão como "objetivo verdadeiro" do Vitória

Após a eliminação para o Vasco da Gama na Copa do Brasil, o atacante Renato Kayzer destacou que o Esporte Clube Vitória precisa deixar o resultado para trás e voltar as atenções para o Campeonato Brasileiro.

Apesar da queda nas quartas de final da competição nacional, Kayzer entende que o "objetivo verdadeiro" do Rubro-Negro é realizar uma boa campanha na Série A.

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“Se abalar, jamais. Eu acho que a gente tem que continuar trabalhando. As fases ruins vêm para todo mundo, todo ser humano tem sua fase ruim. É você persistindo no que faz, no que ama, que você consegue pular os obstáculos. A gente sabe que é difícil, o Brasil hoje está muito nivelado. Pode ver o campeonato, todo mundo perto um do outro [na pontuação do Brasileirão]. É buscar o caminho da vitória novamente para fazer uma sequência boa no [Campeonato] Brasileiro", reconheceu.

A gente sabe que o nosso objetivo verdadeiro é fazer um [Campeonato] Brasileiro bom. Renato Kayzer - Atacante do Vitória

Foco no trabalho e vestiário fechado

Renato Kayzer também pediu que o elenco não permita que as críticas externas afetem o ambiente interno do Vitória. Para Kayzer, o caminho para reagir na temporada é manter o trabalho realizado durante a semana e voltar a vencer no Barradão.

“[Temos que fazer] de tudo um pouco, quando as coisas não começam a acontecer, as pessoas começam a apontar um, dois, três. A gente não pode deixar isso contagiar dentro do nosso vestiário, a gente sabe que o nosso dia a dia sempre é bom aqui, todo mundo trabalha e trabalha bem. É continuar fazendo o nosso durante a semana pra conseguir voltar a vencer dentro de casa”, completou o camisa 79.

Vitória x Grêmio

O Vitória de Renato Kayzer volta a campo na próxima segunda-feira, 7, às 20h, contra o Grêmio, pela rodada 26 do Brasileirão. A partida será disputada novamente no Estádio Manoel Barradas, em Salvador.