Osvaldo cobra união no Vitória após queda na Copa do Brasil

O Vitória deixou a Copa do Brasil com uma torcida chateada e cobrando diversas atitudes, mas também com a cobrança interna por reação imediata no Campeonato Brasileiro. Após a derrota por 2 a 0 para o Vasco, na noite desta quarta-feira, 2, no Barradão, o atacante Osvaldo pediu união ao elenco rubro-negro e afirmou que o grupo precisa mudar o momento negativo na Série A.

Com o resultado, o Leão foi eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil. O Vasco, que já havia vencido o jogo de ida por 1 a 0 em São Januário, confirmou a classificação com gols de Andrés Gómez, aos 35 minutos do segundo tempo, e Puma Rodríguez, aos 51.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"A gente tem que se unir. Não adianta chegar aqui e apontar A, B ou C. Quando ganha, ganha todo mundo, e quando perde a responsabilidade é de todos. Temos que seguir trabalhando para mudar esse momento o quanto antes", afirmou Osvaldo.

Atacante admite tristeza após eliminação

Um dos líderes do elenco, Osvaldo reconheceu que a eliminação pesou no vestiário. O atacante lembrou que a Copa do Brasil tinha importância esportiva e financeira para o clube, mas destacou que o Vitória precisa virar a chave rapidamente, já que terá apenas o Brasileirão pela frente até o fim da temporada.

"A gente estava muito triste, cabisbaixo, mas conversamos para mudar a cabeça e focar no Brasileiro. A gente sabe da importância que era, tanto financeiramente quanto para fazer história, mas agora é seguir trabalhando. Temos tudo para dar a volta por cima no Brasileirão", disse.

A fala do camisa 11 acontece em meio à pior sequência recente do Vitória na temporada. A derrota para o Vasco foi a quarta consecutiva do time rubro-negro, que antes da eliminação, também havia perdido para Bahia, Vasco, no jogo de ida das quartas, e Atlético-MG.

Nos últimos seis jogos, a equipe acumula cinco derrotas e apenas uma vitória.

Série A vira única prioridade

Fora da Copa do Brasil, o Vitória passa a concentrar todas as forças na luta pelo Campeonato Brasileiro. O time ocupa a 13ª colocação, com 29 pontos, quatro a mais que o Vasco, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.

Depois de uma primeira metade de temporada marcada por título da Copa do Nordeste e campanha histórica na Copa do Brasil, o Rubro-Negro agora tenta recuperar desempenho para se afastar da parte de baixo da tabela.

Próximo jogo será contra o Grêmio

O próximo compromisso do Vitória será contra o Grêmio, na segunda-feira, 7, às 20h, novamente no Barradão, pela 26ª rodada da Série A.

Sem outra competição no calendário, o Leão terá o Brasileirão como foco absoluto para tentar interromper a sequência de derrotas, reconstruir confiança na reta final da temporada e, acima de tudo, fugir do rebaixamento.