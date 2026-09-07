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SÉRIE A

Vitória tem desfalque de última hora para jogo contra o Grêmio

Leão da Barra enfrenta o Grêmio nesta segunda-feira, 7

João Grassi
Por
| Atualizada em
Flâmula do Vitória no Barradão
Flâmula do Vitória no Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória divulgou os relacionados para o jogo contra o Grêmio, às 20h desta segunda-feira, 7, no Barradão, pela 26ª rodada do Brasileirão. A lista conta um desfalque de última hora: o volante Walace.

Além de Walace, o lateral-esquerdo Ramon é outra ausência. Lesionado, o defensor está em tratamento no departamento médico. Suspenso pelo STJD, o zagueiro Cacá também fica de fora.

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Ramon se junta aos meio-campistas Gabriel Baralhas e Emmanuel Martínez, que sofreram lesões musculares. O Rubro-Negro ainda segue sem contar com o português Rúben Ismael.

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  • Goleiros: Lucas Arcanjo e Yuri;
  • Laterais: Jamerson, Fabiano, Mateus Silva e Wanderson;
  • Zagueiros: Brítez, Kauan e Luan Cândido;
  • Meio-campistas: Caíque, Edenilson, Matheuzinho, Pochettino, Wendell e Zé Vitor;
  • Atacantes: Alex Bruno, Diego Tarzia, Erick, Fabri, Marinho, Osvaldo, Renato Kayzer e Renê.
Walace, volante do Vitória
Walace, volante do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória
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