SÉRIE A
Vitória tem desfalque de última hora para jogo contra o Grêmio
Leão da Barra enfrenta o Grêmio nesta segunda-feira, 7
Por João Grassi
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O Esporte Clube Vitória divulgou os relacionados para o jogo contra o Grêmio, às 20h desta segunda-feira, 7, no Barradão, pela 26ª rodada do Brasileirão. A lista conta um desfalque de última hora: o volante Walace.
Além de Walace, o lateral-esquerdo Ramon é outra ausência. Lesionado, o defensor está em tratamento no departamento médico. Suspenso pelo STJD, o zagueiro Cacá também fica de fora.
Ramon se junta aos meio-campistas Gabriel Baralhas e Emmanuel Martínez, que sofreram lesões musculares. O Rubro-Negro ainda segue sem contar com o português Rúben Ismael.
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Relacionados do Vitória
- Goleiros: Lucas Arcanjo e Yuri;
- Laterais: Jamerson, Fabiano, Mateus Silva e Wanderson;
- Zagueiros: Brítez, Kauan e Luan Cândido;
- Meio-campistas: Caíque, Edenilson, Matheuzinho, Pochettino, Wendell e Zé Vitor;
- Atacantes: Alex Bruno, Diego Tarzia, Erick, Fabri, Marinho, Osvaldo, Renato Kayzer e Renê.