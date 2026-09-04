Titulares do Vitória vão seguir como desfalques; veja prazo de retorno

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Titulares e peças importantes no meio-campo do Esporte Clube Vitória, Gabriel Baralhas e Emmanuel Martínez vão continuar como desfalques no elenco rubro-negro. Os atletas estão fora do dois próximos compromissos na temporada.

A informação foi revelada pelo Vitória durante a entrevista coletiva do presidente Fábio Mota e do diretor Sérgio Papellin, nesta sexta-feira, 4. Os volantes seguem em tratamento após sofrerem lesões musculares.

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"Baralhas e Martínez só contra o Cruzeiro. Vão ficar pelo menos mais 15 dias fora", afirmou Papellin.

Próximos jogos do Vitória

O Vitória terá duas partidas entre os dias 7 e 13 de setembro, contra Grêmio e Mirassol. Além da dupla de volantes, outra ausência deve ser o lateral-esquerdo Ramon. O prazo de retorno do defensor, no entanto, não foi detalhado.

O Leão da Barra recebe o Grêmio no Barradão, às 20h da segunda, em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.