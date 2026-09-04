Mesmo após pressão e eliminação, Vitória decide manter Jair Ventura

Jair Ventura não será demitido do comando técnico do Esporte Clube Vitória mesmo após uma sequência negativa que mais recente culminou na eliminação da Copa do Brasil para o Vasco. Nesta sexta-feira, 4, o presidente do clube, Fábio Mota, concedeu entrevista coletiva e confirmou a permanência do treinador apesar dos pedidos de parte da torcida.

O elenco continua prestigiado. O treinador continua no cargo até segunda ordem Fábio Mota - Presidente do Vitória

Apesar dos bons resultados no primeiro semestre de 2026, incluindo o título da Copa do Nordeste, o Vitória caiu de rendimento após o fim da pausa para a Copa do Mundo. O mau momento culminou na eliminação na Copa do Brasil e numa largada ruim no segundo turno do Brasileirão, em que o clube tem a pior campanha.

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Depois da derrota por 2 a 0 para o Vasco nesta quarta-feira, 2, Jair Ventura afirmou que não entregaria o cargo e deixou a decisão sobre a continuidade do seu trabalho na mãos da diretoria.

Na entrevista coletiva desta sexta-feira, Mota afirmou que o planejamento inicial da temporada era chegar ao menos nas oitavas de final da Copa do Brasil, e a eliminação nas quartas não fere o planejado. Além disso, ele lamentou os desfalques de jogadores como Baralhas, Britez e Caíque Gonçalves na eliminação para o Vasco.

"Quero dizer a vocês que o planejamento do início do ano está sendo 100% mantido. O planejamento era ganhar Copa do Nordeste e lutar por classificação em competição sul-americana. Evidente que perdemos o clássico (BaVi) para tristeza de todos nós e de lá para cá as coisas deram errado. Não tem corpo mole de atleta, exigência de bicho. Nós não devemos nada e não temos laranja podre no nosso elenco. Não temos problemas no elenco e não é dinheiro", iniciou o presidente.

"Temos um time cansado hoje. Temos apenas 30 atletas, um elenco pequeno e dentro da nossa capacidade financeira. O time está cheio de lesão e mais do que nunca precisa da torcida. Para ganhar do Grêmio precisamos da torcida, estamos cheios de desfalques. Não tem razão para desespero, tem razão para ficar triste. Mas temos que entender que estamos em um clube em reconstrução", continuou.

Jair Ventura em Bahia 1x1 Vitória - Brasileirão 2026 - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Jair Ventura no Vitória

Anunciado no dia 24 de setembro de 2025, há pouco menos de um ano, Jair Ventura chegou no Vitória com a missão de livrar o clube do rebaixamento no Brasileirão. O técnico assumiu a equipe dentro do Z-4 e conseguiu campanha de recuperação e a permanência na Série A.

Mantido no cargo para a atual temporada, Ventura chegou a passar por um momento de pressão no início do ano após a derrota na final do Campeonato Baiano. No entanto, emendou bons resultados no Campeonato Brasileiro e ganhou prestígio. Posteriormente, encerrou o jejum de 16 anos do Vitória sem conquistar a Copa do Nordeste.

O trabalho de Jair Ventura é marcado pela grande campanha do Vitória como mandante. O aproveitamento atual do treinador no Barradão é de 72,7% em 33 partidas disputadas, com 23 vitórias, três empates e sete derrotas.

Até aqui, Jair Ventura comandou o Vitória em 61 partidas. Foram 28 vitórias, nove empates e 24 derrotas, com aproveitamento de 50,8%. Seu próximo jogo no comando do clube será na próxima segunda-feira, 7, contra o Grêmio, no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro.