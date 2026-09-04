BALANÇO FINANCEIRO
Vitória ganha 7º maior valor na Copa do Brasil; veja de todos os times
Semifinalistas Atlético-MG, Grêmio, Palmeiras e Vasco, que já garantiram R$ 18 milhões
O Vitória já deixou a Copa do Brasil - mas a competição rendeu um bom dinheiro em premiações. Com Atlético-MG, Grêmio, Palmeiras e Vasco no topo do ranking de premiações, o torneio deu valores milionários a diversos clubes.
Eliminado nas quartas de final, o Vitória acumulou R$ 9 milhões em cotas por desempenho. Já o Bahia recebeu R$ 2 milhões.
O Rubro-Negro aparece entre os dez clubes que mais faturaram na edição de 2026. A campanha até as quartas garantiu ao Leão uma premiação superior à de equipes como Corinthians, Fluminense, Athletico, Botafogo, Flamengo e São Paulo.
Vitória fica entre maiores arrecadações
O Vitória terminou sua participação na Copa do Brasil nas quartas de final, após ser eliminado pelo Vasco. Ainda assim, deixou a competição com uma premiação expressiva.
O valor acumulado pelo Leão foi de R$ 9 milhões, mesma quantia recebida por Cruzeiro, Internacional e Santos. O montante só fica abaixo dos semifinalistas Atlético-MG, Grêmio, Palmeiras e Vasco, que já garantiram R$ 18 milhões cada, além de Fortaleza e Juventude, que somaram R$ 9,59 milhões.
Agora, quem avançar à decisão terá assegurados pelo menos R$ 34 milhões, referentes ao vice-campeonato, enquanto o campeão receberá R$ 78 milhões.
Quanto vale cada fase
A distribuição do dinheiro varia de acordo com a etapa e, nas primeiras fases, também considera a posição dos clubes no ranking da CBF e a divisão nacional disputada.
Na primeira fase, os clubes piores ranqueados receberam R$ 400 mil. Na segunda, o pagamento foi de R$ 1,38 milhão para equipes da Série B e R$ 830 mil para as demais. Na terceira fase, os valores passaram para R$ 1,53 milhão e R$ 950 mil, respectivamente.
A quarta fase pagou R$ 1,68 milhão aos participantes da Série B e R$ 1,07 milhão aos demais. A partir da quinta etapa, a premiação passou a ser igual, com R$ 2 milhões na quinta fase, R$ 3 milhões nas oitavas, R$ 4 milhões nas quartas e R$ 9 milhões pela classificação às semifinais.
Copa do Brasil volta em novembro
As semifinais da Copa do Brasil serão disputadas em novembro, com Atlético-MG e Grêmio fazendo um dos confrontos, enquanto Palmeiras e Vasco disputam a outra vaga na decisão. A CBF ainda vai sortear os mandos de campo.
As partidas de ida estão previstas para 1º de novembro, com os jogos de volta marcados para 8 de novembro. A final será disputada em jogo único no dia 6 de dezembro.
Veja quanto cada clube já recebeu na Copa do Brasil
- Atlético-MG: R$ 18 milhões
- Grêmio: R$ 18 milhões
- Palmeiras: R$ 18 milhões
- Vasco: R$ 18 milhões
- Fortaleza: R$ 9,59 milhões
- Juventude: R$ 9,59 milhões
- Cruzeiro: R$ 9 milhões
- Internacional: R$ 9 milhões
- Santos: R$ 9 milhões
- Vitória: R$ 9 milhões
- Atlético-GO: R$ 6,59 milhões
- Athletic-MG: R$ 6,59 milhões
- Ceará: R$ 6,59 milhões
- CRB: R$ 6,59 milhões
- Goiás: R$ 6,59 milhões
- Operário-PR: R$ 6,59 milhões
- Athletico: R$ 5 milhões
- Corinthians: R$ 5 milhões
- Chapecoense: R$ 5 milhões
- Fluminense: R$ 5 milhões
- Mirassol: R$ 5 milhões
- Remo: R$ 5 milhões
- Jacuipense: R$ 4,85 milhões
- Londrina: R$ 4,59 milhões
- Novorizontino: R$ 4,59 milhões
- São Bernardo: R$ 4,59 milhões
- Sport: R$ 4,59 milhões
- Vila Nova: R$ 4,59 milhões
- Confiança: R$ 4,02 milhões
- Barra: R$ 4,02 milhões
- Paysandu: R$ 4,02 milhões
- Ponte Preta: R$ 3,21 milhões
- América-MG: R$ 2,91 milhões
- Avaí: R$ 2,91 milhões
- Águia de Marabá: R$ 2,85 milhões
- Figueirense: R$ 2,85 milhões
- Maringá: R$ 2,85 milhões
- Nova Iguaçu: R$ 2,85 milhões
- Portuguesa-SP: R$ 2,85 milhões
- Volta Redonda: R$ 2,85 milhões
- Madureira: R$ 2,18 milhões
- Santa Catarina: R$ 2,18 milhões
- Bahia: R$ 2 milhões
- Botafogo: R$ 2 milhões
- Bragantino: R$ 2 milhões
- Coritiba: R$ 2 milhões
- Flamengo: R$ 2 milhões
- São Paulo: R$ 2 milhões
- Amazonas: R$ 1,78 milhão
- América-RN: R$ 1,78 milhão
- Anápolis: R$ 1,78 milhão
- Capital-DF: R$ 1,78 milhão
- Castanhal-PA: R$ 1,78 milhão
- Fluminense-PI: R$ 1,78 milhão
- Guarany de Bagé: R$ 1,78 milhão
- Joinville: R$ 1,78 milhão
- Manauara: R$ 1,78 milhão
- Manaus: R$ 1,78 milhão
- Maranhão: R$ 1,78 milhão
- Mixto-MT: R$ 1,78 milhão
- Operário-MS: R$ 1,78 milhão
- Porto Velho: R$ 1,78 milhão
- Portuguesa-RJ: R$ 1,78 milhão
- Sousa-PB: R$ 1,78 milhão
- Tombense: R$ 1,78 milhão
- Tuna Luso-PA: R$ 1,78 milhão
- Uberlândia: R$ 1,78 milhão
- Ypiranga-RS: R$ 1,78 milhão
- Cuiabá: R$ 1,38 milhão
- Betim-MG: R$ 1,23 milhão
- Desportiva Ferroviária: R$ 1,23 milhão
- Gama: R$ 1,23 milhão
- Guaporé-RO: R$ 1,23 milhão
- Ivinhema-MS: R$ 1,23 milhão
- Ji-Paraná-RO: R$ 1,23 milhão
- Maguary-PE: R$ 1,23 milhão
- Porto-BA: R$ 1,23 milhão
- Primavera-MT: R$ 1,23 milhão
- Primavera-SP: R$ 1,23 milhão
- Tirol-CE: R$ 1,23 milhão
- Velo Clube-SP: R$ 1,23 milhão
- ABC: R$ 830 mil
- Altos-PI: R$ 830 mil
- ASA-AL: R$ 830 mil
- Atlético-BA: R$ 830 mil
- Azuriz-PR: R$ 830 mil
- Boavista-RJ: R$ 830 mil
- Botafogo-PB: R$ 830 mil
- Capital-TO: R$ 830 mil
- Caxias: R$ 830 mil
- Ceilândia: R$ 830 mil
- Cianorte: R$ 830 mil
- CSA: R$ 830 mil
- GAS-RR: R$ 830 mil
- Guarani: R$ 830 mil
- Imperatriz: R$ 830 mil
- Independência-AC: R$ 830 mil
- Itabaiana: R$ 830 mil
- Juazeirense: R$ 830 mil
- Lagarto-SE: R$ 830 mil
- Maracanã-CE: R$ 830 mil
- Nacional-AM: R$ 830 mil
- Operário VG: R$ 830 mil
- Oratório-AP: R$ 830 mil
- Penedense-AL: R$ 830 mil
- Porto Vitória-ES: R$ 830 mil
- Retrô-PE: R$ 830 mil
- Rio Branco-ES: R$ 830 mil
- Santa Cruz: R$ 830 mil
- São Luiz-RS: R$ 830 mil
- Tocantinópolis: R$ 830 mil
- Trem-AP: R$ 830 mil
- América de Propriá: R$ 400 mil
- Araguaína-TO: R$ 400 mil
- Baré-RR: R$ 400 mil
- Bragantino-PA: R$ 400 mil
- Galvez-AC: R$ 400 mil
- IAPE-MA: R$ 400 mil
- Independente-AP: R$ 400 mil
- Laguna-RN: R$ 400 mil
- Monte Roraima: R$ 400 mil
- Pantanal: R$ 400 mil
- Piauí: R$ 400 mil
- Sampaio Corrêa-RJ: R$ 400 mil
- Serra Branca-PB: R$ 400 mil
- Vasco-AC: R$ 400 mil