Vitória ganha 7º maior valor na Copa do Brasil; veja de todos os times

O Vitória já deixou a Copa do Brasil - mas a competição rendeu um bom dinheiro em premiações. Com Atlético-MG, Grêmio, Palmeiras e Vasco no topo do ranking de premiações, o torneio deu valores milionários a diversos clubes.

Eliminado nas quartas de final, o Vitória acumulou R$ 9 milhões em cotas por desempenho. Já o Bahia recebeu R$ 2 milhões.

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O Rubro-Negro aparece entre os dez clubes que mais faturaram na edição de 2026. A campanha até as quartas garantiu ao Leão uma premiação superior à de equipes como Corinthians, Fluminense, Athletico, Botafogo, Flamengo e São Paulo.

Vitória fica entre maiores arrecadações

O Vitória terminou sua participação na Copa do Brasil nas quartas de final, após ser eliminado pelo Vasco. Ainda assim, deixou a competição com uma premiação expressiva.

O valor acumulado pelo Leão foi de R$ 9 milhões, mesma quantia recebida por Cruzeiro, Internacional e Santos. O montante só fica abaixo dos semifinalistas Atlético-MG, Grêmio, Palmeiras e Vasco, que já garantiram R$ 18 milhões cada, além de Fortaleza e Juventude, que somaram R$ 9,59 milhões.

Agora, quem avançar à decisão terá assegurados pelo menos R$ 34 milhões, referentes ao vice-campeonato, enquanto o campeão receberá R$ 78 milhões.

Quanto vale cada fase

A distribuição do dinheiro varia de acordo com a etapa e, nas primeiras fases, também considera a posição dos clubes no ranking da CBF e a divisão nacional disputada.

Na primeira fase, os clubes piores ranqueados receberam R$ 400 mil. Na segunda, o pagamento foi de R$ 1,38 milhão para equipes da Série B e R$ 830 mil para as demais. Na terceira fase, os valores passaram para R$ 1,53 milhão e R$ 950 mil, respectivamente.

A quarta fase pagou R$ 1,68 milhão aos participantes da Série B e R$ 1,07 milhão aos demais. A partir da quinta etapa, a premiação passou a ser igual, com R$ 2 milhões na quinta fase, R$ 3 milhões nas oitavas, R$ 4 milhões nas quartas e R$ 9 milhões pela classificação às semifinais.

Copa do Brasil volta em novembro

As semifinais da Copa do Brasil serão disputadas em novembro, com Atlético-MG e Grêmio fazendo um dos confrontos, enquanto Palmeiras e Vasco disputam a outra vaga na decisão. A CBF ainda vai sortear os mandos de campo.

As partidas de ida estão previstas para 1º de novembro, com os jogos de volta marcados para 8 de novembro. A final será disputada em jogo único no dia 6 de dezembro.

Veja quanto cada clube já recebeu na Copa do Brasil