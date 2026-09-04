Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

BALANÇO FINANCEIRO

Vitória ganha 7º maior valor na Copa do Brasil; veja de todos os times

Semifinalistas Atlético-MG, Grêmio, Palmeiras e Vasco, que já garantiram R$ 18 milhões

Marina Branco
Por
Taça da Copa do Brasil
Taça da Copa do Brasil - Foto: CBF

O Vitória já deixou a Copa do Brasil - mas a competição rendeu um bom dinheiro em premiações. Com Atlético-MG, Grêmio, Palmeiras e Vasco no topo do ranking de premiações, o torneio deu valores milionários a diversos clubes.

Eliminado nas quartas de final, o Vitória acumulou R$ 9 milhões em cotas por desempenho. Já o Bahia recebeu R$ 2 milhões.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O Rubro-Negro aparece entre os dez clubes que mais faturaram na edição de 2026. A campanha até as quartas garantiu ao Leão uma premiação superior à de equipes como Corinthians, Fluminense, Athletico, Botafogo, Flamengo e São Paulo.

Vitória fica entre maiores arrecadações

O Vitória terminou sua participação na Copa do Brasil nas quartas de final, após ser eliminado pelo Vasco. Ainda assim, deixou a competição com uma premiação expressiva.

O valor acumulado pelo Leão foi de R$ 9 milhões, mesma quantia recebida por Cruzeiro, Internacional e Santos. O montante só fica abaixo dos semifinalistas Atlético-MG, Grêmio, Palmeiras e Vasco, que já garantiram R$ 18 milhões cada, além de Fortaleza e Juventude, que somaram R$ 9,59 milhões.

Agora, quem avançar à decisão terá assegurados pelo menos R$ 34 milhões, referentes ao vice-campeonato, enquanto o campeão receberá R$ 78 milhões.

Quanto vale cada fase

A distribuição do dinheiro varia de acordo com a etapa e, nas primeiras fases, também considera a posição dos clubes no ranking da CBF e a divisão nacional disputada.

Na primeira fase, os clubes piores ranqueados receberam R$ 400 mil. Na segunda, o pagamento foi de R$ 1,38 milhão para equipes da Série B e R$ 830 mil para as demais. Na terceira fase, os valores passaram para R$ 1,53 milhão e R$ 950 mil, respectivamente.

A quarta fase pagou R$ 1,68 milhão aos participantes da Série B e R$ 1,07 milhão aos demais. A partir da quinta etapa, a premiação passou a ser igual, com R$ 2 milhões na quinta fase, R$ 3 milhões nas oitavas, R$ 4 milhões nas quartas e R$ 9 milhões pela classificação às semifinais.

Copa do Brasil volta em novembro

As semifinais da Copa do Brasil serão disputadas em novembro, com Atlético-MG e Grêmio fazendo um dos confrontos, enquanto Palmeiras e Vasco disputam a outra vaga na decisão. A CBF ainda vai sortear os mandos de campo.

As partidas de ida estão previstas para 1º de novembro, com os jogos de volta marcados para 8 de novembro. A final será disputada em jogo único no dia 6 de dezembro.

Veja quanto cada clube já recebeu na Copa do Brasil

  • Atlético-MG: R$ 18 milhões
  • Grêmio: R$ 18 milhões
  • Palmeiras: R$ 18 milhões
  • Vasco: R$ 18 milhões
  • Fortaleza: R$ 9,59 milhões
  • Juventude: R$ 9,59 milhões
  • Cruzeiro: R$ 9 milhões
  • Internacional: R$ 9 milhões
  • Santos: R$ 9 milhões
  • Vitória: R$ 9 milhões
  • Atlético-GO: R$ 6,59 milhões
  • Athletic-MG: R$ 6,59 milhões
  • Ceará: R$ 6,59 milhões
  • CRB: R$ 6,59 milhões
  • Goiás: R$ 6,59 milhões
  • Operário-PR: R$ 6,59 milhões
  • Athletico: R$ 5 milhões
  • Corinthians: R$ 5 milhões
  • Chapecoense: R$ 5 milhões
  • Fluminense: R$ 5 milhões
  • Mirassol: R$ 5 milhões
  • Remo: R$ 5 milhões
  • Jacuipense: R$ 4,85 milhões
  • Londrina: R$ 4,59 milhões
  • Novorizontino: R$ 4,59 milhões
  • São Bernardo: R$ 4,59 milhões
  • Sport: R$ 4,59 milhões
  • Vila Nova: R$ 4,59 milhões
  • Confiança: R$ 4,02 milhões
  • Barra: R$ 4,02 milhões
  • Paysandu: R$ 4,02 milhões
  • Ponte Preta: R$ 3,21 milhões
  • América-MG: R$ 2,91 milhões
  • Avaí: R$ 2,91 milhões
  • Águia de Marabá: R$ 2,85 milhões
  • Figueirense: R$ 2,85 milhões
  • Maringá: R$ 2,85 milhões
  • Nova Iguaçu: R$ 2,85 milhões
  • Portuguesa-SP: R$ 2,85 milhões
  • Volta Redonda: R$ 2,85 milhões
  • Madureira: R$ 2,18 milhões
  • Santa Catarina: R$ 2,18 milhões
  • Bahia: R$ 2 milhões
  • Botafogo: R$ 2 milhões
  • Bragantino: R$ 2 milhões
  • Coritiba: R$ 2 milhões
  • Flamengo: R$ 2 milhões
  • São Paulo: R$ 2 milhões
  • Amazonas: R$ 1,78 milhão
  • América-RN: R$ 1,78 milhão
  • Anápolis: R$ 1,78 milhão
  • Capital-DF: R$ 1,78 milhão
  • Castanhal-PA: R$ 1,78 milhão
  • Fluminense-PI: R$ 1,78 milhão
  • Guarany de Bagé: R$ 1,78 milhão
  • Joinville: R$ 1,78 milhão
  • Manauara: R$ 1,78 milhão
  • Manaus: R$ 1,78 milhão
  • Maranhão: R$ 1,78 milhão
  • Mixto-MT: R$ 1,78 milhão
  • Operário-MS: R$ 1,78 milhão
  • Porto Velho: R$ 1,78 milhão
  • Portuguesa-RJ: R$ 1,78 milhão
  • Sousa-PB: R$ 1,78 milhão
  • Tombense: R$ 1,78 milhão
  • Tuna Luso-PA: R$ 1,78 milhão
  • Uberlândia: R$ 1,78 milhão
  • Ypiranga-RS: R$ 1,78 milhão
  • Cuiabá: R$ 1,38 milhão
  • Betim-MG: R$ 1,23 milhão
  • Desportiva Ferroviária: R$ 1,23 milhão
  • Gama: R$ 1,23 milhão
  • Guaporé-RO: R$ 1,23 milhão
  • Ivinhema-MS: R$ 1,23 milhão
  • Ji-Paraná-RO: R$ 1,23 milhão
  • Maguary-PE: R$ 1,23 milhão
  • Porto-BA: R$ 1,23 milhão
  • Primavera-MT: R$ 1,23 milhão
  • Primavera-SP: R$ 1,23 milhão
  • Tirol-CE: R$ 1,23 milhão
  • Velo Clube-SP: R$ 1,23 milhão
  • ABC: R$ 830 mil
  • Altos-PI: R$ 830 mil
  • ASA-AL: R$ 830 mil
  • Atlético-BA: R$ 830 mil
  • Azuriz-PR: R$ 830 mil
  • Boavista-RJ: R$ 830 mil
  • Botafogo-PB: R$ 830 mil
  • Capital-TO: R$ 830 mil
  • Caxias: R$ 830 mil
  • Ceilândia: R$ 830 mil
  • Cianorte: R$ 830 mil
  • CSA: R$ 830 mil
  • GAS-RR: R$ 830 mil
  • Guarani: R$ 830 mil
  • Imperatriz: R$ 830 mil
  • Independência-AC: R$ 830 mil
  • Itabaiana: R$ 830 mil
  • Juazeirense: R$ 830 mil
  • Lagarto-SE: R$ 830 mil
  • Maracanã-CE: R$ 830 mil
  • Nacional-AM: R$ 830 mil
  • Operário VG: R$ 830 mil
  • Oratório-AP: R$ 830 mil
  • Penedense-AL: R$ 830 mil
  • Porto Vitória-ES: R$ 830 mil
  • Retrô-PE: R$ 830 mil
  • Rio Branco-ES: R$ 830 mil
  • Santa Cruz: R$ 830 mil
  • São Luiz-RS: R$ 830 mil
  • Tocantinópolis: R$ 830 mil
  • Trem-AP: R$ 830 mil
  • América de Propriá: R$ 400 mil
  • Araguaína-TO: R$ 400 mil
  • Baré-RR: R$ 400 mil
  • Bragantino-PA: R$ 400 mil
  • Galvez-AC: R$ 400 mil
  • IAPE-MA: R$ 400 mil
  • Independente-AP: R$ 400 mil
  • Laguna-RN: R$ 400 mil
  • Monte Roraima: R$ 400 mil
  • Pantanal: R$ 400 mil
  • Piauí: R$ 400 mil
  • Sampaio Corrêa-RJ: R$ 400 mil
  • Serra Branca-PB: R$ 400 mil
  • Vasco-AC: R$ 400 mil
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

copa do brasil esporte clube vitória faturamento

Relacionadas

Mais lidas