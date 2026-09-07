CABE DE VOLTA?
Ex-Vitória preso por caso de tráfico de drogas quer voltar ao Leão
Mateus Gonçalves quer voltar aos campos após mais de um ano afastado após ser preso em 2025
Faz mais de um ano que o torcedor do Vitória não vê o atacante Mateus Gonçalves em campo - mas esse hiato vai terminar. O ex-Vitória decidiu retomar a carreira profissional aos 31 anos, despertando o interesse de clubes para a sequência da temporada.
Segundo publicação da página transfdofuteboll, repostada pelo próprio atleta, Mateus não pretendia voltar a atuar, mas o apoio da família, especialmente da filha, foi decisivo para que ele aceitasse o desafio de retornar à rotina do futebol.
Clubes já demonstraram interesse
A vontade de voltar, então, foi muito bem recebida. Algumas equipes já teriam procurado o atacante, e entre os interessados estariam Jacuipense, SSA SAF, Betim e Uberlândia.
Mateus também revelou recentemente o desejo de, no futuro, voltar ao Vitória. O atacante esteve no Barradão na última quarta-feira, 2, durante a partida entre Vitória e Vasco, pela Copa do Brasil, e falou sobre a identificação com o clube rubro-negro.
"O Vitória é um time que está em meu coração. Eu estou voltando aos gramados agora, decidi voltar a jogar. Então, esse sentimento de estar em campo é de todo o atleta", disse.
"É um sentimento verdadeiro e estar aqui acompanhando o time do meu coração é muito significativo", afirmou.
Atacante sonha com retorno ao Leão
Mateus defendeu o Vitória entre 2023 e 2024 e fez parte de momentos importantes da reconstrução recente do clube, sendo parte do elenco campeão da Série B do Campeonato Brasileiro e da conquista do Campeonato Baiano.
Com a camisa rubro-negra, o atacante disputou 40 jogos, marcou três gols e deu cinco assistências, além de ter participações importantes em clássicos Ba-Vi.
"É onde fui feliz, tenho dois títulos aqui e um carinho imenso pela torcida. Quem sabe jogando o estadual, fazendo bons números, a gente não volta para o Vitória ano que vem", projetou.
"Estou há um ano sem jogar profissionalmente, estou me preparando. Tem alguns clubes aqui que fizeram propostas. Tenho proposta de Minas Gerais e São Paulo, mas quem sabe não fico aqui em Salvador, faço um bom estadual e volto ao Vitória", completou.
Último jogo foi pelo Athletic-MG
Mateus Gonçalves não atua profissionalmente desde 12 de março de 2025. Na ocasião, ele defendia o Athletic-MG na derrota nos pênaltis para o Grêmio, pela segunda fase da Copa do Brasil.
Desde então, o atacante ficou afastado dos gramados. Agora, busca uma nova oportunidade para retomar ritmo, voltar a competir e tentar reconstruir a carreira.
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Prisão em 2025
Em junho do ano passado, Mateus foi preso durante uma ação policial no Mato Grosso do Sul. Informações divulgadas à época apontaram que o jogador estava em um Hyundai HB20 com outra pessoa, e segundo os agentes, os dois atuavam como batedores para um casal que transportava 187,2 quilos de maconha em outro veículo.
O atacante foi levado para a Penitenciária Estadual de Dourados e ficou mais de 240 dias em prisão preventiva. Em fevereiro deste ano, foi solto por decisão da Justiça para responder ao processo em liberdade.
Recomeço no futebol
A volta aos gramados ainda não tem clube definido, mas Mateus Gonçalves já trabalha para retornar ao futebol profissional. Com propostas em análise e o desejo declarado de permanecer próximo de Salvador, o atacante vê no possível recomeço uma chance de recuperar espaço no mercado e, quem sabe, abrir caminho para voltar ao Vitória no futuro.