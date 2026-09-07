Ex-Vitória preso por caso de tráfico de drogas quer voltar ao Leão

Faz mais de um ano que o torcedor do Vitória não vê o atacante Mateus Gonçalves em campo - mas esse hiato vai terminar. O ex-Vitória decidiu retomar a carreira profissional aos 31 anos, despertando o interesse de clubes para a sequência da temporada.

Segundo publicação da página transfdofuteboll, repostada pelo próprio atleta, Mateus não pretendia voltar a atuar, mas o apoio da família, especialmente da filha, foi decisivo para que ele aceitasse o desafio de retornar à rotina do futebol.

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Clubes já demonstraram interesse

A vontade de voltar, então, foi muito bem recebida. Algumas equipes já teriam procurado o atacante, e entre os interessados estariam Jacuipense, SSA SAF, Betim e Uberlândia.

Mateus também revelou recentemente o desejo de, no futuro, voltar ao Vitória. O atacante esteve no Barradão na última quarta-feira, 2, durante a partida entre Vitória e Vasco, pela Copa do Brasil, e falou sobre a identificação com o clube rubro-negro.

"O Vitória é um time que está em meu coração. Eu estou voltando aos gramados agora, decidi voltar a jogar. Então, esse sentimento de estar em campo é de todo o atleta", disse.

"É um sentimento verdadeiro e estar aqui acompanhando o time do meu coração é muito significativo", afirmou.

Mateus pelo Vitória - Foto: Divulgação I EC Vitória

Atacante sonha com retorno ao Leão

Mateus defendeu o Vitória entre 2023 e 2024 e fez parte de momentos importantes da reconstrução recente do clube, sendo parte do elenco campeão da Série B do Campeonato Brasileiro e da conquista do Campeonato Baiano.

Com a camisa rubro-negra, o atacante disputou 40 jogos, marcou três gols e deu cinco assistências, além de ter participações importantes em clássicos Ba-Vi.

"É onde fui feliz, tenho dois títulos aqui e um carinho imenso pela torcida. Quem sabe jogando o estadual, fazendo bons números, a gente não volta para o Vitória ano que vem", projetou.

"Estou há um ano sem jogar profissionalmente, estou me preparando. Tem alguns clubes aqui que fizeram propostas. Tenho proposta de Minas Gerais e São Paulo, mas quem sabe não fico aqui em Salvador, faço um bom estadual e volto ao Vitória", completou.

Último jogo foi pelo Athletic-MG

Mateus Gonçalves não atua profissionalmente desde 12 de março de 2025. Na ocasião, ele defendia o Athletic-MG na derrota nos pênaltis para o Grêmio, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Desde então, o atacante ficou afastado dos gramados. Agora, busca uma nova oportunidade para retomar ritmo, voltar a competir e tentar reconstruir a carreira.

Prisão em 2025

Em junho do ano passado, Mateus foi preso durante uma ação policial no Mato Grosso do Sul. Informações divulgadas à época apontaram que o jogador estava em um Hyundai HB20 com outra pessoa, e segundo os agentes, os dois atuavam como batedores para um casal que transportava 187,2 quilos de maconha em outro veículo.

O atacante foi levado para a Penitenciária Estadual de Dourados e ficou mais de 240 dias em prisão preventiva. Em fevereiro deste ano, foi solto por decisão da Justiça para responder ao processo em liberdade.

Recomeço no futebol

A volta aos gramados ainda não tem clube definido, mas Mateus Gonçalves já trabalha para retornar ao futebol profissional. Com propostas em análise e o desejo declarado de permanecer próximo de Salvador, o atacante vê no possível recomeço uma chance de recuperar espaço no mercado e, quem sabe, abrir caminho para voltar ao Vitória no futuro.