E.C.VITÓRIA
Caíque detona Grêmio após jogo no Barradão: "Me sacanearam"
Volante criticou a postura do clube gaúcho em negociação frustrada
O Esporte Clube Vitória venceu o Grêmio por 1 a 0 nesta segunda-feira, 7, no Barradão, pela Série A. Após a partida, o volante Caíque Gonçalves relembrou a polêmica envolvendo o clube gaúcho, que desistiu de sua contratação após reprová-lo nos exames médicos.
O jogador estava recuperado de uma lesão ligamentar no joelho sofrida quando defendia o Juventude e afirmou que se sentiu exposto pelo Grêmio.
“Melhor coisa que aconteceu nesse imbróglio todo, que acabei que não indo para lá. Realmente, foi uma sacanagem o que eles fizeram comigo. Colocou em xeque a minha saúde referente à lesão que eu tive no Juventude. Colocou em xeque um profissional excelente que me operou lá no Juventude, mas Deus não falha”, criticou.
Caíque quer Grêmio no Z-4
O volante afirmou que a vitória do Vitória sobre o Grêmio serviu para mostrar que sua carreira tomou o caminho certo após o negócio frustrado. Caíque ainda fez uma provocação ao clube gaúcho pela situação na tabela do Brasileirão.
“Hoje mostramos aí, ganhamos deles, estão próximos da zona do rebaixamento, e que uma hora entrem lá e não saiam mais”, provocou.
Caíque Gonçalves também voltou a criticar a forma como o Grêmio conduziu a situação e afirmou que ficou incomodado com a repercussão nacional do caso.
“Porque o que eles fizeram comigo foi sacanagem demais. Me expuseram em rede nacional para todo mundo e é uma coisa que me incomodou”, lamentou.
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Volante elogia Vitória por não "atrasar salário"
Por fim, Caíque destacou a forma como foi recebido pelo Vitória e elogiou a situação financeira do clube baiano. O jogador afirmou que está satisfeito por ter chegado ao Rubro-Negro.
“Graças a Deus eu vim parar no Vitória, um time correto que paga em dia, que não tem problema com o atraso de salário, diferente do que está acontecendo lá”, comparou.