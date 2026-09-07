Zé Vitor critica resultadismo e garante dedicação: "Grupo de homens"

O Esporte Clube Vitória voltou a vencer no Brasileirão nesta segunda-feira, 7, ao derrotar o Grêmio por 1 a 0, no Barradão, encerrando sequência de quatro derrotas seguidas, que incluiu a eliminação para o Vasco na Copa do Brasil. Após a partida, o volante Zé Vitor defendeu o trabalho realizado pelo elenco e afirmou que a equipe não pode ser avaliada apenas pelos resultados.

“Às vezes se baseiam muito no resultado, se ganhou ou não. Se eu tivesse jogado mal e tivéssemos vencido, estaria tudo bem. Tenho consciência dos jogos que faço, fiz dois jogos ruins contra o Vasco. A gente não pode deixar de enaltecer onde a gente chegou na Copa do Brasil. Aí a gente perde um jogo e ninguém presta”, afirmou.

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Zé Vitor também destacou a reação do Vitória depois do período de dificuldades e elogiou o técnico Jair Ventura pelas mudanças promovidas na equipe. Segundo o jogador, o elenco mantém o comprometimento independentemente do resultado.

“Todos os times passam por momentos difíceis. Com muito trabalho, conseguimos voltar a vencer. Tem que dar os parabéns para o Jair [Ventura, técnico] também, que se reinventa, muda o jeito de jogar. Independente de ganhar ou perder, acho que esse grupo é de homens. A gente corre, se doa, não queremos perder”, declarou.

Zé Vitor destaca equipamento que comprova dedicação

O meio-campista ainda reforçou que a dedicação dos jogadores não depende da fase vivida pelo Vitória. Ele citou os dados do GPS utilizado pelos atletas para exemplificar o esforço realizado durante as partidas. O equipamento detalha informações como quilometragem, área percorrida do campo e frequência cardíaca.

“Vocês não tem os dados, mas se olhar o nosso GPS no último jogo, eu corri 12 km. Eu posso estar mal, posso errar, mas deixar de correr, eu nunca vou deixar”, completou.