Diretor revela nomes de atacante e zagueiro procurados pelo Vitória

O Esporte Clube Vitória segue em busca de reforços para o elenco antes do fechamento da janela de transferências, na próxima sexta-feira, 11. O executivo de futebol Sérgio Papellin revelou detalhes de algumas negociações conduzidas pelo clube e citou nomes que estiveram no radar rubro-negro.

Saulo Mineiro era alvo, mas retorna ao Ceará

Um dos jogadores procurados pelo Vitória foi o atacante Saulo Mineiro, que tem passagem pelo Ceará. Segundo Papellin, o atleta tinha o perfil desejado pela comissão técnica, mas deve retornar ao clube cearense.

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“Está difícil, tentei trazer o atacante Saulo Mineiro, tem o perfil que eu e a comissão técnica queríamos: jogador de força, arraste. Estava na China, mas vai voltar pro Ceará pela gratidão que tem por eles”.

Vitória tenta atacante do futebol sul-americano

O executivo também revelou que o Vitória negocia a contratação de um atacante do futebol colombiano. A ideia inicial é realizar um empréstimo, mas os valores pedidos pelos clubes envolvidos dificultam o negócio.

“Estou tentando um atacante da Colômbia, uma proposta de empréstimo onerosa, mas os clubes só querem vender por acima de 1 milhão, 1,5 milhões de dólares. Arriscar no jogador sem experimentar antes de comprar, é complicado, muito arriscado. Patamar alto para a gente comprar”.

Apesar das dificuldades, Papellin garantiu que o Vitória continua trabalhando para encontrar alternativas no mercado, inclusive no futebol brasileiro e em divisões inferiores.



“Mas nós estamos buscando algumas peças, até no futebol do Brasil, para ver se até sexta-feira conseguimos. Não vou trazer só por trazer, para dar satisfação à torcida e imprensa. Espero encontrar peças boas. Às vezes, nesses mercados de Série B, Série C encontramos bons jogadores”.

Vitória procurou situação de zagueiro do Athletico

Outro nome que surgiu como possível alvo do Vitória foi o zagueiro Léo Pelé, atualmente no Athletico. Papellin confirmou que procurou informações sobre a situação do defensor, mas ouviu do clube paranaense que a prioridade é negociá-lo com o futebol do exterior.



“Léo Pelé, eu falei com o vice-presidente do Athletico, que é muito meu amigo, falei com ele essa semana, porque eu não tinha nem ventilado, mas como na imprensa começaram a falar em Léo Pelé, eu liguei pra saber qual era a situação dele”.

De acordo com o diretor de futebol, a tentativa do clube paranaense em recuperar o investimento feito no zagueiro torna uma negociação com o Vitória inviável neste momento.

“Ele me disse que o atleta foi um investimento alto e que agora está vendo se consegue vender pro exterior e recuperar esse investimento. Então, não temos condição de trazer o Léo Pelé, mas é um bom jogador, bom caráter”.