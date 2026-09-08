Presidente do Vitória detona o Grêmio: "Caloteiros e sem coragem"

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O presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, chamou o Grêmio de “caloteiro” depois da vitória no Barradão, nesta segunda-feira, 7, pela 26ª rodada do Brasileirão. A alfinetada fez referência a dívida do Imortal pela transferência do zagueiro Wagner Leonardo, que já foi cobrada publicamente pelo Leão em diversos momentos.

“Seria uma injustiça perder para um time caloteiro desse, que deve 2,5 milhões de dólares ao clube. Continua contratando, o futebol brasileiro precisa mudar. O Vitória já entrou na Justiça, e novembro a gente entra com execução", disse Mota à Rádio Sociedade.

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"[Direção do Grêmio] não apareceu [no Barradão], ficaram no hotel e não tiveram coragem de vir aqui”, completou o presidente rubro-negro.

Cobranças constantes

Durante entrevista coletiva concedida no Barradão na última sexta-feira, 4, Fábio Mota aproveitou deixa sobre a Copa do Brasil para voltar a deixar claro que segue sem receber valores do Grêmio pela venda de Wagner.

"Eu espero que os R$ 9 milhões que o Grêmio vai receber por ter passado da Copa do Brasil, ele pague o Vitória. Ninguém aguenta mais. Grêmio, pague o Vitória", exigiu Mota, na ocasião.

O dirigente já fez diversas críticas ao clube gaúcho, lamentando a "falta" que este dinheiro faz falta ao Vitória. Mota chegou a dizer que o clube baiano deixou de cumprir compromissos por ter contado com os valores não recebidos no planejamento.

Transfer ban aplicado ao Vitória

O Vitória havia acordado com o Grêmio que repassasse parcelas da venda de Wagner Leonardo ao Portimonense, equipe que era dona dos seus direitos econômicos anteriormente. O Imortal, no entanto, não pagou aos portugueses.

Sem receber o dinheiro, o Portimonense acionou a Fifa e a cobrança foi direcionada ao Rubro-Negro. A entidade aplicou punição de transfer ban e o clube baiano chegou a ficar impedido de registrar atletas, o que foi resolvido posteriormente.