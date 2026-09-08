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SÉRIE A

Autor de gol, Renê faz pedido especial para torcida do Vitória

Atacante foi decisivo na vitória sobre o Grêmio

João Grassi
Por
Renê comemora gol do Vitória
Renê comemora gol do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Autor do gol do Esporte Clube Vitória na vitória de 1 a 0 sobre o Grêmio, nesta segunda-feira, 7, Renê celebrou o resultado positivo e exaltou a atuação coletiva da equipe rubro-negra na partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão.

Em entrevista, o atacante afirmou que o Vitória recuperou sua “identidade” de ser um time que impõe muita pressão ao adversário durante os jogos.

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“O Vitória é um time que pressiona muito, então a gente é um time de guerreiro que pressiona muito. Acredito que hoje a nossa identidade voltou, de jogar assim. Feliz pela vitória de todo o grupo”, exaltou o camisa 91.

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Pedido especial para a torcida

O duelo com o Grêmio contou com um público de 8.934 pessoas, o menor do Leão em jogos do Campeonato Brasileiro. Apesar de reconhecer que o torcedor estava “chateado” com a má fase, Renê pediu para que os rubro-negros não deixassem de comparecer ao Barradão.

“Queria pedir para a torcida que não abandone a gente. Vi que hoje não tinha muitos torcedores, sei que estão um pouco chateados, mas espero que eles voltem a lotar o Barradão. Essa energia que eles têm contagia muita gente”, clamou Renê.

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