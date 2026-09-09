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ESPORTES

Baianos campeões mundiais e olímpicos vão a fórum náutico na Bahia

Trajetória vitoriosa dos atletas reforça o potencial da Bahia em esportes náuticos

Gustavo Zambianco
Por
Renê Campos
Renê Campos - Foto: Divulgação

Os atletas baianos Bernardo Peixoto, campeão mundial de vela e atleta olímpico, e o medalhista paralímpico Renê Campos estarão presentes no II Fórum Náutico Internacional da ANB, que vai acontecer nos dias 16 e 17 de setembro, no Terminal Marítimo de Salvador.

Os dois atletas vão participar do painel “Esportes Náuticos: Educação, Saúde, Cidadania e Inclusão” juntamente com a psicóloga clínica e esportiva especializada em atletas e treinadores de alta performance, Delfina Vicente Santiago.

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De acordo com a psicóloga, “a prática no mar fortalece o bem-estar físico e mental, a gestão emocional, a resiliência, a percepção de saúde e a qualidade de vida”.

A trajetória vitoriosa dos atletas reforça o potencial da Bahia quando se trata de esportes ligados ao mar, e ajuda a ampliar o debate sobre o papel da prática esportiva na Economia Azul.

Conheça os atletas

Bernardo Peixoto

Bernardo Peixoto, de 24 anos, iniciou sua carreira na vela competitiva ainda aos 12 anos e, com mais de uma década de carreira, acumula títulos estaduais, nacionais e continentais.

No ano de 2025, ele passou a integrar, ao lado de Marina Arndt, a equipe brasileira da classe olímpica Nacra 17, iniciando a campanha para os Jogos de Los Angeles 2028.

Além disso, ele finalizou o ano de 2025 como o primeiro lugar no ranking dos brasileiros e 45º colocado no mundo no ranking da Star Sailors League (SSL).

Bernardo Peixoto
Bernardo Peixoto - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Renê Campos

Já Renê Campos, de 46 nos e natural de Itapetinga, conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020, na modalidade de skiff simples.

Somado a isso, ele já foi eleito Remador do Ano pelo Comitê Paralímpico Brasileiro no ano de 2019.

Além disso, Renê também é octacampeão brasileiro e medalhista de prata na etapa da Copa do Mundo de Remo, em Roterdã.

Renê Campos
Renê Campos - Foto: Divulgação

Como se inscrever no II Fórum Náutico Internacional da ANB?

As inscrições para participar do II Fórum Náutico Internacional da ANB são gratuitas e devem ser feitas a partir do site oficial do evento.

Confira a programação

16 de setembro | 1º dia

  • 7h30 – Credenciamento
  • 8h30 – Cerimônia de abertura
  • 9h45 – Momento Aleixo Belov
  • 10h – Coffee break e visitação à Exposição
  • 10h30 – Painel 1 – Integração Porto-Cidade
  • 12h – Pausa para almoço
  • 13h30 – Painel 2 – Esportes Náuticos - Educação, Saúde, Cidadania e Inclusão
  • 14h40 – Painel 3 – Turismo Náutico e Religioso como vetores de desenvolvimento regional
  • 16h10 – Coffee break e visitação à Exposição
  • 16h30 – Painel 4 – Investimentos em Infraestrutura Náuticas, Marinas e Afins
  • 18h30 – Encerramento do 1º dia do Fórum

17 de setembro | 2º dia

  • 8h30 – Painel 5 – Pesca e Aquicultura: da produção à gastronomia
  • 9h30 – Coffee break e visitação à Exposição
  • 9h45 – Painel 6 – Gestão Costeira: Lagos, Rios e Oceanos Sustentáveis
  • 11h – Painel 7 – A Náutica por Elas: Eventos, Estaleiros, Marinas e Planejamento Estratégico
  • 12h20 – Pausa para almoço
  • 14h – Painel 8 – Indústria Náutica e Naval - Geração de Emprego e Renda
  • 15h40 – Painel 9 – Oceanos - Economia e Geopolítica Mundial
  • 16h20 – Painel 10 – Cases inspiradores: o que deu certo!
  • 18h – Coquetel de encerramento

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Tags

Bernardo Peixoto esportes náuticos Olímpico

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