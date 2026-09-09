SAF de time do Rio oferece pagar R$ 2,5 milhões para salvar Ponte Preta

O Brasil inteiro tem acompanhado a crise financeira que vem assolando a Ponte Preta - e a SAF de um clube carioca decidiu se envolver. A SAF do Boavista se ofereceu para ajudar o clube com um aporte para quitar os transfer bans da Macaca, no valor total de aproximadamente R$ 2,5 milhões, além do empréstimo de jogadores para a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro.

As conversas entre as partes estão em andamento e precisam avançar rapidamente, já que a janela de transferências da CBF fecha nesta sexta-feira, 11. A Ponte só poderá registrar novos atletas se conseguir derrubar as punições a tempo.

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Ponte tem três transfer bans

Atualmente, a Ponte Preta tem três transfer bans, sendo dois aplicados pela Fifa e um pela CNRD, a Comissão Nacional de Resolução de Disputas. Até então, o clube não tem recursos próprios para quitar as pendências e liberar novas inscrições.

A ideia partiu de Marcelo Pedroza, um dos presidentes da SAF do Boavista. Ele mora em Paulínia, na região de Campinas, e é um dos investidores da empresa Arte da Bola, que comprou 80% das ações do clube de Saquarema em novembro de 2024.

Base da Ponte Preta - Foto: Marcos Ribolli

Boavista vê chance de dar visibilidade a atletas

Pelo lado do Boavista, a possível parceria é vista como uma oportunidade de dar maior visibilidade a jogadores do clube em uma competição nacional. A expectativa é que entre seis e dez atletas possam ser emprestados à Ponte Preta.

Estádio Moisés Lucarelli, da Ponte Preta - Foto: Divulgação

As partes ainda discutem quais seriam as contrapartidas do acordo. Entre as possibilidades estão tratar o valor como um empréstimo a ser pago futuramente ou envolver participação em eventuais negociações de jogadores formados pela Ponte.

O técnico Gilson Kleina, que comandou o Boavista no início da temporada, também participou das conversas e ajudou a intermediar o contato entre os clubes.

Ponte Preta - Foto: Divulgação I Ponte Preta

Ponte tenta terminar Série B de forma digna

Mesmo com o rebaixamento praticamente decretado, a comissão técnica da Ponte espera terminar a Série B de forma mais digna e com mais opções no elenco profissional.

A Macaca perdeu 19 jogadores ao longo da competição por causa da crise financeira e tem trabalhado com um grupo bastante reduzido. Contra o América-MG, há duas rodadas, o clube precisou recorrer à base para evitar um W.O. durante a paralisação dos atletas do elenco principal.

Na ocasião, a Ponte foi a campo com um time formado totalmente por jovens das categorias de base.

Base da Ponte Preta chegando no CT - Foto: Alex Cardim

Possível ajuda também pode alcançar salários

Além do pagamento das pendências que geraram os transfer bans, a Ponte estuda com o Boavista uma composição que permita destinar parte dos recursos para pagar salários atrasados de jogadores, profissionais do departamento de futebol e funcionários.

Esse ponto, no entanto, ainda não está definido. A quantia seria pequena diante do tamanho da dívida, mas poderia aliviar parte da situação interna.

Quando anunciaram a paralisação, os atletas afirmaram que alguns jogadores estavam há seis meses sem receber. Em casos específicos de jogadores e integrantes do departamento de futebol, os atrasos se aproximam de um ano.

Camisas Ponte Preta - Foto: Divulgação I Ponte Preta

Jogadores fizeram apelo público

Após a derrota para o São Bernardo, por 2 a 0, no Majestoso, o volante André Lima e o lateral-esquerdo Danilo Barcelos fizeram um forte desabafo sobre a situação do clube, principalmente em relação aos funcionários com salários menores.

"A situação é crítica, precisamos de socorro o mais rápido possível. Só Deus sabe como a gente está levando um dia após o outro aqui dentro. Não sei até onde a gente vai. É a primeira vez que acontece algo do tipo", disse Danilo.

"Tem funcionário que não aguenta passar mais um ou dois dias. Precisamos resolver o mais rápido possível. Quem tem poder para mudar isso que resolva o mais rápido possível", completou.

Estádio Ponte Preta - Foto: Divulgação I Ponte Preta

Macaca vive recorde negativo

Em meio ao caos financeiro, a Ponte Preta ocupa a última colocação da Série B, com 10 pontos, e não vence há 20 partidas, vivendo o pior jejum sem vitórias da história da divisão.

O próximo compromisso da Macaca será nesta quinta-feira, 10, às 21h30, contra o Sport, na Ilha do Retiro. Já o Boavista disputa a final da Copa Rio contra o Nova Iguaçu, em decisões marcadas para os dias 19 e 26 de setembro na busca por vagas em competições nacionais de 2027.