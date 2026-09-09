NEGOCIAÇÃO
Ex-Vitória preso por tráfico de drogas negocia com time baiano para 2027
Portal A TARDE apurou negociação de atacante com clube do Baianão
O atacante Mateus Gonçalves, ex-Vitória, quer retomar a carreira no futebol profissional depois de um longo período afastado - e já está em negociações para isso. Aos 31 anos, o jogador foi oferecido à Jacuipense e, segundo apuração do Portal A TARDE, conversa com o clube para disputar a próxima temporada, com prioridade para permanecer no futebol baiano.
A movimentação acontece após mais de um ano longe dos gramados. Mateus busca um clube para voltar a atuar profissionalmente e tem preferência por equipes da Bahia, especialmente aquelas com operação em Salvador ou na Região Metropolitana.
Jogador quer permanecer na Bahia
A preferência de Mateus por um clube baiano também passa por uma questão pessoal, já que o atacante mora em Salvador e mantém vida estabilizada na capital ao lado da namorada.
Apesar de representar Riachão do Jacuípe, a Jacuipense mantém parte de suas atividades fora do município. Na Série D de 2026, por exemplo, o time profissional utilizou a Arena Cajueiro, em Feira de Santana, como mando de campo. O clube também tem operações de base no CT Wet’n Wild, na Avenida Paralela, em Salvador.
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Passagem marcante pelo Vitória
Mateus Gonçalves defendeu o Vitória entre 2023 e 2024. Contratado durante a campanha da Série B de 2023, o atacante fez parte do elenco campeão nacional e também participou da conquista do Campeonato Baiano de 2024.
Ao todo, foram 40 jogos, três gols e cinco assistências com a camisa rubro-negra. O principal momento do jogador pelo Leão aconteceu justamente em um Ba-Vi, na primeira partida da final do Baianão de 2024, em que o Vitória perdia por 2 a 0 no Barradão quando Mateus saiu do banco e marcou duas vezes.
O Rubro-Negro ainda virou o clássico com gol de Iury Castilho e venceu por 3 a 2. No jogo de volta, o empate por 1 a 1 garantiu o título estadual ao clube.
Mateus deixou o Vitória em julho de 2024. Depois, passou por Goiás e Athletic-MG, disputando sua última partida profissional em março de 2025.
Quer voltar para o Vitória
Apesar de estar em conversas com a Jacuipense, o próprio jogador já afirmou que pretende passar por outro clube como "preparação" para voltar ao Leão da Barra, seu objetivo principal.
O atacante esteve no Barradão na última quarta-feira, 2, durante a partida entre Vitória e Vasco, pela Copa do Brasil, e falou sobre a identificação com o clube rubro-negro.
"O Vitória é um time que está em meu coração. Eu estou voltando aos gramados agora, decidi voltar a jogar. Então, esse sentimento de estar em campo é de todo o atleta", disse.
"É um sentimento verdadeiro e estar aqui acompanhando o time do meu coração é muito significativo", afirmou em entrevista à Baiana FM.
Prisão em 2025
Em junho de 2025, Mateus Gonçalves foi preso em Mato Grosso do Sul durante uma ocorrência envolvendo o transporte de 187,2 quilos de maconha. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o atacante estava em um Hyundai HB20 e era suspeito de atuar como "batedor" de outro veículo, onde a droga foi encontrada.
Ele foi autuado por suspeita de tráfico de drogas e associação criminosa, ao passo que defesa de Mateus negou o envolvimento do jogador com o tráfico e afirmou que ele não tinha conhecimento da droga transportada no outro automóvel.
Após audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Mateus ficou detido por 242 dias até receber liberdade provisória em fevereiro de 2026, e a Justiça determinou o cumprimento de medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica por 180 dias.
Hoje, o atacante segue respondendo ao processo em liberdade.