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Gabriel Jesus marca gol e supera craque brasileiro na Champions League
Atacante do Barcelona se tornou o quarto brasileiro com mais gols na história da competição
Gabriel Jesus precisou de apenas dois minutos para marcar o último gol do Barcelona na goleada por 5 a 1 sobre o Feyenoord, nesta quarta-feira, 9, e se tornar o quarto maior artilheiro brasileiro na história da Champions League.
Agora, o camisa 9 soma 27 gols na competição europeia, ultrapassando Rodrygo e empatando com Rivaldo no ranking dos brasileiros que mais balançaram as redes no torneio. Gabriel Jesus fica atrás somente de três nomes:
- Neymar: 43 gols
- Vinícius Júnior: 34
- Kaká: 30
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Ao considerar somente os jogadores em atividade, ele é o terceiro no ranking.
Carreira consolidada na Europa
Desde 2017 no futebol europeu, quando saiu do Palmeiras para o Manchester City, Gabriel Jesus acumula 126 gols e 67 assistências em 358 partidas por clubes no período, contando todas as competições, o que resulta em uma média de 0,54 participações diretas em gols por partida.
Durante as passagens por City e Arsenal, o atacante se tornou o segundo brasileiro com mais gols na história da Premier League, com 79, atrás somente de Roberto Firmino.
No período, Gabriel Jesus conquistou quatro títulos do Campeonato Inglês no time de Manchester e um como jogador dos Gunners, se tornando o segundo brasileiro com mais títulos da competição, atrás apenas do goleiro Ederson, hexacampeão da Premier League pelo Manchester City.
Chegada ao Barcelona
Após conviver com lesões e perder espaço no Arsenal, Gabriel Jesus foi contratado pelo Barcelona por 10 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões), além de bônus que podem chegar a 4 milhões de euros (R$ 24 milhões).
Ele fez sua estreia pelo clube catalão ao entrar nos minutos finais da goleada por 5 a 0 sobre o Valencia, no último domingo, 6, pelo Campeonato Espanhol. Agora, o brasileiro balançou as redes logo em seu primeiro jogo pela Champions no novo clube.
Barcelona 5x1 Feyenoord
Os outros gols da partida, disputada no Camp Nou, estádio do Barcelona, foram marcados por Adeyemi, Lamine Yamal e pelo brasileiro Raphinha – que balançou as redes duas vezes na partida. O gol de honra do time holandês foi marcado por Sem Steijn.
Com o resultado elástico na estreia, o Barcelona se colocou na segunda colocação da fase de liga da Champions League. O time está atrás apenas do Paris Saint-Germain, que goleou o Slovan Bratislava por 6 a 1.