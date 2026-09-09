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CENA INUSITADA

Zagueiro passa mal, vai ao banheiro durante jogo e decide na Série B

Jogador precisou deixar o campo durante o primeiro tempo

Téo Mazzoni
Por
Foi ao banheiro, evitou a substituição e ainda marcou pelo Juventude
Foi ao banheiro, evitou a substituição e ainda marcou pelo Juventude - Foto: Reprodução/Canal Goat

O zagueiro Marcos Paulo protagonizou uma cena inusitada na vitória do Juventude por 2 a 0 sobre o Criciúma, na noite desta terça-feira, 8, no estádio Heriberto Hülse, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O defensor precisou deixar o gramado no primeiro tempo para ir ao banheiro, chegou a ser substituído, mas conseguiu retornar a tempo de evitar a troca e ainda marcou um dos gols do triunfo alviverde.

A situação aconteceu aos 37 minutos da etapa inicial. Marcos Paulo chamou Rodrigo Sam e avisou que não estava conseguindo continuar em campo. Na sequência, correu para o vestiário para atender à emergência.

Durante a transmissão da partida, foi possível acompanhar a rápida conversa entre os dois jogadores. Com a saída momentânea do companheiro, Rodrigo Sam precisou reorganizar o sistema defensivo e orientou Gabriel Pinheiro e Diogo Barbosa, que atuou provisoriamente como terceiro zagueiro.

Marcos Paulo ficou fora de campo por aproximadamente dois minutos. Enquanto isso, o técnico Maurício Barbieri foi informado sobre a situação e, sem saber exatamente o que havia acontecido com o defensor, chamou Titi para entrar na partida.

O quarto árbitro chegou a levantar a placa de substituição. No entanto, Marcos Paulo reapareceu no túnel e sinalizou que estava pronto para retornar ao gramado. A alteração, então, foi cancelada.

"Do nada, ele olhou para mim, falou "não estou aguentando" e saiu. Até o juiz não sabia o que fazer, ficaram todos sem reação. Se não me engano o Titi ia entrar, já tinha subido a plaquinha, ele deu o sinal lá no túnel falando que estava voltando. A gente ficou, "caraca, que cara doido". Nunca tinha presenciado uma situação dessa", contou Rodrigo Sam.

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Marcos Paulo retorna e decide a partida

O próprio zagueiro explicou que já não estava se sentindo bem antes mesmo do início do confronto, mas decidiu entrar em campo. Depois da situação no primeiro tempo, descobriu que a placa de substituição havia sido levantada e comemorou o fato de ter conseguido retornar antes que a troca fosse efetivada.

"Eu já estava um pouco mal antes da partida, mas decidi ir para o campo. Fiquei sabendo que a placa levantou, depois, no vestiário. Se demoro mais um segundo ia acabar sendo substituído, mas ainda bem que deu tempo de voltar e ser presenteado com o gol e a vitória", explicou Marcos Paulo.

E o retorno ao gramado não poderia ter sido melhor. Aos 30 minutos do segundo tempo, Marcos Paulo participou diretamente do contra-ataque que resultou no segundo gol do Juventude.

O defensor iniciou a jogada e tocou para Aderlan. O lateral avançou e devolveu a bola para Marcos Paulo, que apareceu pela direita e finalizou rasteiro, sem dar chances ao goleiro Airton.

Além de ajudar o Juventude a garantir os três pontos, o gol teve um significado especial para o zagueiro: foi o primeiro dele na Série B do Campeonato Brasileiro.

Com a vitória por 2 a 0, o Juventude chegou aos 50 pontos e consolidou a liderança da competição.

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