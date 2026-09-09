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PIVETES DE AÇO

Artilheiro salva o Bahia de derrota para o Flamengo no Sub-17

Fábio Ryan marcou nos acréscimos e garantiu o empate do Bahia por 1 a 1 com o Flamengo

Téo Mazzoni
Por
Artilheiro aparece nos acréscimos e salva o Bahia contra o Flamengo
Artilheiro aparece nos acréscimos e salva o Bahia contra o Flamengo - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

Com gol nos acréscimos, os Pivetes de Aço empataram com o Flamengo nesta quarta-feira, 9, no CT Evaristo de Macedo, em Dias d'Ávila (BA). O Esporte Clube Bahia ficou no empate por 1 a 1 com a equipe carioca, em duelo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17, com gol do atacante Fábio Ryan, que marcou seu 9º tento na competição, no “melhor estilo Raudinei”.

Bahia segue na parte de baixo da tabela

Com o resultado, o Bahia chegou aos 17 pontos, mas segue na parte de baixo da tabela de classificação da Série A da categoria, ocupando a 15ª posição.

O time comandado pelo técnico Túlio Bilaque foi a campo com Arthur; Jonathan Marinho, Leonardo, Leônidas e Christopher; Henry Riquelme, Denis Felipe e Pedro Tahylan; Luidi, Victor Gabriel e Fábio Ryan.

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Empate amplia jejum dos Pivetes de Aço em casa

Apesar do empate heroico nos últimos minutos da partida, o resultado ampliou para cinco jogos a sequência dos Pivetes de Aço sem vencer em casa. A última vez que o Esquadrão venceu sob seus domínios no Brasileirão Sub-17 foi há dois meses, quando goleou o Grêmio por 4 a 0, pela 7ª rodada da competição.

Próximo desafio será contra o Vasco

Na próxima rodada, os Pivetes de Aço visitam o Vasco, no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu (RJ), na próxima terça-feira, 15, às 15h, em duelo válido pela 17ª rodada do Brasileirão Sub-17.

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Esporte Clube Bahia Pivetes de Aço

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