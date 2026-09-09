BAHIA X REMO
Bahia ganha reforço no ataque para confronto com o Remo na Série A
Atacante volta a ficar à disposição de Rogério Ceni
O Esporte Clube Bahia volta a campo nesta segunda-feira, 14, às 20h, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), o Esquadrão enfrenta o Remo em busca de mais um resultado positivo na competição. Para o duelo, o técnico Rogério Ceni terá um reforço no setor ofensivo.
Everaldo retorna após cumprir suspensão
Trata-se do atacante Everaldo, que volta a ficar à disposição do Bahia após cumprir a suspensão decorrente do cartão vermelho recebido na partida contra o Internacional, no dia 30 de agosto. O jogador foi expulso após uma confusão ocorrida depois do apito final.
A propósito, Everaldo chegou a ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em razão do episódio, que teve origem em um desentendimento com o preparador físico do Internacional. O atacante foi enquadrado no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de “praticar ato desleal ou hostil durante a partida”.
Apesar da punição, Everaldo foi sancionado com apenas uma partida de suspensão, com a detração já considerada cumprida em razão do cartão vermelho recebido após o fim do jogo. Dessa forma, a pena foi cumprida diante do Red Bull Bragantino, no último sábado, 5.
Leia Também:
Mateo Sanabria ainda deve ser desfalque
Por outro lado, embora possa contar com o retorno de Everaldo entre os relacionados do Bahia, o técnico Rogério Ceni ainda não deverá ter à disposição o atacante Mateo Sanabria.
O argentino iniciou o processo de transição física nesta quarta-feira, 9, após sofrer uma lesão no tendão patelar do joelho esquerdo. Com isso, a tendência é que o jogador ainda seja desfalque para o confronto contra o Remo.