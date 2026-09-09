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MERCADO DA BOLA

Bahia encaminha saída de Ramos Mingo para clube do México

Zagueiro argentino deve deixar o Esquadrão após quase dois anos

Téo Mazzoni
Por
| Atualizada em
Peça-chave de Ceni, Ramos Mingo deixa o Bahia em venda milionária
Peça-chave de Ceni, Ramos Mingo deixa o Bahia em venda milionária - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia possui, às vésperas do fechamento da janela de transferências, negociações em andamento para a transferência em definitivo do zagueiro Ramos Mingo ao América, do México, conforme apurou o portal A TARDE.

O possível negócio deverá girar em torno do valor estipulado pelo clube para uma eventual venda do atleta em agosto, conforme antecipado pela reportagem. Apesar da possível saída do defensor, o clube não deverá procurar uma reposição no mercado.

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Bahia vai manter percentual do jogador

Apesar da transferência em definitivo, o Bahia vai manter uma porcentagem dos direitos econômicos de Ramos Mingo e poderá lucrar com uma futura venda do zagueiro, ainda de acordo com informações obtidas pelo portal A TARDE.

Clube prioriza equilíbrio financeiro

Embora seja considerado uma peça-chave no elenco comandado por Rogério Ceni, Ramos Mingo não é tratado como inegociável. O cenário financeiro também teve peso na abertura do Bahia para uma eventual negociação.

Em 2026, o clube investiu mais em contratações do que arrecadou com vendas de jogadores, o que tornou necessária uma busca por maior equilíbrio financeiro neste momento da temporada.

Diante desse contexto, o portal A TARDE apurou que o Bahia não descartava a saída de nenhum atleta do atual elenco, desde que recebesse uma proposta considerada adequada aos moldes estabelecidos pelo clube.

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Ramos Mingo pode deixar Bahia após quase dois anos

Ramos Mingo chegou ao Esquadrão em janeiro de 2025, contratado por 4,5 milhões de dólares — cerca de R$ 27,4 milhões na cotação da época.

Desde então, o zagueiro argentino disputou 88 partidas com a camisa tricolor e acumulou conquistas importantes. Pelo Bahia, foi campeão baiano em duas oportunidades, em 2025 e 2026, além de levantar o título da Copa do Nordeste na temporada passada.

O defensor também integrou o elenco responsável pela melhor campanha do Bahia na história do clube no Campeonato Brasileiro. Na edição de 2025, o Esquadrão terminou a Série A na 7ª colocação, com 60 pontos conquistados.

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Esporte Clube Bahia mercado da bola Ramos Mingo

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