Bahia encaminha saída de Ramos Mingo para clube do México

O Esporte Clube Bahia possui, às vésperas do fechamento da janela de transferências, negociações em andamento para a transferência em definitivo do zagueiro Ramos Mingo ao América, do México, conforme apurou o portal A TARDE.

O possível negócio deverá girar em torno do valor estipulado pelo clube para uma eventual venda do atleta em agosto, conforme antecipado pela reportagem. Apesar da possível saída do defensor, o clube não deverá procurar uma reposição no mercado.

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Bahia vai manter percentual do jogador

Apesar da transferência em definitivo, o Bahia vai manter uma porcentagem dos direitos econômicos de Ramos Mingo e poderá lucrar com uma futura venda do zagueiro, ainda de acordo com informações obtidas pelo portal A TARDE.

Clube prioriza equilíbrio financeiro

Embora seja considerado uma peça-chave no elenco comandado por Rogério Ceni, Ramos Mingo não é tratado como inegociável. O cenário financeiro também teve peso na abertura do Bahia para uma eventual negociação.



Em 2026, o clube investiu mais em contratações do que arrecadou com vendas de jogadores, o que tornou necessária uma busca por maior equilíbrio financeiro neste momento da temporada.



Diante desse contexto, o portal A TARDE apurou que o Bahia não descartava a saída de nenhum atleta do atual elenco, desde que recebesse uma proposta considerada adequada aos moldes estabelecidos pelo clube.





Ramos Mingo pode deixar Bahia após quase dois anos

Ramos Mingo chegou ao Esquadrão em janeiro de 2025, contratado por 4,5 milhões de dólares — cerca de R$ 27,4 milhões na cotação da época.



Desde então, o zagueiro argentino disputou 88 partidas com a camisa tricolor e acumulou conquistas importantes. Pelo Bahia, foi campeão baiano em duas oportunidades, em 2025 e 2026, além de levantar o título da Copa do Nordeste na temporada passada.



O defensor também integrou o elenco responsável pela melhor campanha do Bahia na história do clube no Campeonato Brasileiro. Na edição de 2025, o Esquadrão terminou a Série A na 7ª colocação, com 60 pontos conquistados.