Joias de bilhões levam Bahia a recorde histórico em competições nacionais

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O Bahia aplicou 16 a 0 no Atlético de Alagoinhas na primeira fase da Copa do Brasil sub-20 nesta terça-feira, 8, em jogo de brilho dos atacantes Dell e Ruan Pablo, jogadores com multas rescisórias bilionárias. O placar elástico foi a maior goleada da história do clube em competições nacionais organizadas pela CBF na categoria.

Dell e Ruan Pablo marcaram três gols cada na vitória de 16 a 0 do Esporte Clube Bahia contra o Atlético de Alagoinhas. Além da dupla, Roger Gabriel e Pedrinho também tiveram participação importante no placar, com dois gols cada. Caio Suassuna, Vinicius, Gabriel Carioca, Ryan Nascimento e Fred completaram a goleada.

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A classificação é eliminatória em jogo único e o Tricolor Baiano garantiu a sua classificação para a segunda fase.

Além disso, a goleada ressaltou o grande momento do sub-20 do Bahia, que soma 12 vitórias nos últimos 15 jogos. A última derrota, por 3 a 2 contra o Fluminense de Feira, veio em jogo praticamente festivo após o Tricolor aplicar 8 a 0 na ida da final do Baianão contra o mesmo adversário.

Dell também marcou gol na goleada - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Goleada recorde

O 16 a 0 contra o Atlético de Alagoinhas também se tornou um marco histórico do sub-20 do Bahia. Essa se tornou a maior goleada do Bahia em uma competição nacional organizada pela CBF, conforme dados do site de estatísticas oGol.

Confira a lista atual

Copa do Brasil sub-20 - Bahia 16x0 Atletico de Alagoinhas (2026) Copa do Nordeste sub-20 - Bahia 8x0 Boca Júnior-SE (2021) Copa São Paulo de Futebol Júnior - Bahia 5x0 Inter de Limeira (2026) Campeonato Brasileiro sub-20 - Bahia 5x1 Vasco (2025)

Joias de ouro

A reformulação da divisão de base nos últimos anos já dá resultado ao Bahia, que tem em Dell e Ruan Pablo as suas duas principais joias, com os atacantes já integrando o time profissional frequentemente.

Ruan Pablo, de 18 anos, tem uma multa internacional de 200 milhões de euros (cerca de R$ 1,2 bilhão), e vínculo válido com o Tricolor até 2030.

Já o centroavante Dell, de 18 anos, tem uma multa para o mercado internacional de 00 milhões de euros (aproximadamente R$ 617 milhões), com contrato válido até o final de 2028.

Jogadores do Bahia, incluindo Dell e Ruan Pablo, comemorando gol - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Dell e Ruan Pablo estiveram com a seleção brasileira no Mundial sub-17 do ano passado, acabando na terceira colocação em campanha invicta. Ruan Pablo marcou dois gols e deu uma assistência, enquanto Dell contribuiu com cinco gols e uma assistência.

Em agosto deste ano, Ruan Pablo fez seus primeiros jogos pela seleção brasileira sub-20. Dell ainda não foi convocado nesta categoria.

Pelo time principal do Bahia, Ruan Pablo soma 23 jogos, com três gols marcados. Já Dell soma quatro gols em 16 partidas.