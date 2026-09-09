Ceni completa três anos no Bahia em sua temporada mais turbulenta

Rogério Ceni completou, nesta quarta-feira, 9, três anos à frente do Esporte Clube Bahia. A data marca o início de uma trajetória que começou em um cenário de pressão e luta contra o rebaixamento, mas que, ao longo de três temporadas, também foi marcada por títulos, classificações inéditas e feitos históricos, com algumas decepções ao longo do caminho, especialmente na atual temporada.

Ceni chegou ao Bahia com missão de evitar o rebaixamento

Ceni assumiu o comando do Bahia em 9 de setembro de 2023, substituindo o português Renato Paiva. Naquele momento, o principal objetivo era impedir a queda do Esquadrão para a Série B do Campeonato Brasileiro. A missão foi cumprida na última rodada, quando o Tricolor goleou o Atlético-MG por 4 a 1 e contou com uma combinação de resultados envolvendo Vasco e Santos para garantir a permanência na elite.

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O retorno à Libertadores após 35 anos

A partir de 2024, o cenário mudou. Com a permanência assegurada, Ceni passou a trabalhar para elevar o patamar competitivo do Bahia. O clube reforçou o elenco com nomes como Éverton Ribeiro, Caio Alexandre e Jean Lucas, e o planejamento resultou na classificação para a Copa Libertadores da América após 35 anos.

Apesar do avanço esportivo, a temporada também teve momentos de frustração. O Bahia terminou o Campeonato Baiano como vice-campeão diante do Vitória e foi eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil.





Títulos e novos feitos em 2025

O segundo ano completo de Ceni no Bahia teve como principal desafio consolidar o novo momento do clube e conquistar um título. A temporada terminou com resultados expressivos.

O Bahia conquistou o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste, além de garantir novamente uma vaga na Libertadores. Em 2025, o Esquadrão também alcançou sua melhor campanha na história da Série A por pontos corridos, terminando o campeonato na sétima posição, com 60 pontos.



A temporada, entretanto, não foi livre de críticas. A eliminação apática Copa do Brasil e o descaso na Copa Sul-Americana ficaram entre os pontos negativos do trabalho.



2026 tem sido o ano de maior pressão

A expectativa para 2026 era de um salto ainda maior do Bahia, especialmente após o clube registrar uma receita histórica de R$ 400 milhões no ano anterior. O desempenho, porém, ficou abaixo do esperado em alguns dos principais momentos da temporada.

O Bahia sofreu eliminações na segunda fase da Libertadores, diante do O’Higgins, do Chile, e na quinta fase da Copa do Brasil, contra o Remo. Antes da pausa para a Copa do Mundo de 2026, a equipe também atravessou um longo período sem conseguir vencer.

O cenário começou a mudar após o retorno da paralisação para o Mundial, quando Ceni conseguiu reduzir parte da pressão sobre seu trabalho com uma invencibilidade histórica de dez partidas no Campeonato Brasileiro e a quinta posição da competição, com 43 pontos, mas ainda convive com a cobrança por uma temporada compatível com as expectativas criadas.



Ceni mira nova classificação para a Libertadores

A principal missão do treinador nesta reta da temporada é conduzir o Bahia à classificação direta para a Copa Libertadores de 2027. O objetivo aparece como uma oportunidade de amenizar as frustrações acumuladas ao longo de 2026 e manter o clube entre as principais forças do futebol brasileiro.



Ao completar três anos no cargo, Ceni também se consolidou entre os treinadores que mais comandaram o Bahia. São 202 partidas à frente do Tricolor, com 103 vitórias, 43 empates e 55 derrotas.

O número coloca Ceni como o quinto técnico com mais jogos na história do clube. Além disso, o Bahia já é, com folga, a equipe pela qual o treinador mais trabalhou ao longo da carreira.





Os principais feitos da era Ceni

Durante os três anos de trabalho, Rogério Ceni acumulou uma série de marcas importantes pelo Bahia: