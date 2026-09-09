TRÊS ANOS DEPOIS...
Ceni completa três anos no Bahia em sua temporada mais turbulenta
Treinador completa três anos no comando do Esquadrão nesta quarta-feira, 9
Rogério Ceni completou, nesta quarta-feira, 9, três anos à frente do Esporte Clube Bahia. A data marca o início de uma trajetória que começou em um cenário de pressão e luta contra o rebaixamento, mas que, ao longo de três temporadas, também foi marcada por títulos, classificações inéditas e feitos históricos, com algumas decepções ao longo do caminho, especialmente na atual temporada.
Ceni chegou ao Bahia com missão de evitar o rebaixamento
Ceni assumiu o comando do Bahia em 9 de setembro de 2023, substituindo o português Renato Paiva. Naquele momento, o principal objetivo era impedir a queda do Esquadrão para a Série B do Campeonato Brasileiro. A missão foi cumprida na última rodada, quando o Tricolor goleou o Atlético-MG por 4 a 1 e contou com uma combinação de resultados envolvendo Vasco e Santos para garantir a permanência na elite.
O retorno à Libertadores após 35 anos
A partir de 2024, o cenário mudou. Com a permanência assegurada, Ceni passou a trabalhar para elevar o patamar competitivo do Bahia. O clube reforçou o elenco com nomes como Éverton Ribeiro, Caio Alexandre e Jean Lucas, e o planejamento resultou na classificação para a Copa Libertadores da América após 35 anos.
Apesar do avanço esportivo, a temporada também teve momentos de frustração. O Bahia terminou o Campeonato Baiano como vice-campeão diante do Vitória e foi eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil.
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Títulos e novos feitos em 2025
O segundo ano completo de Ceni no Bahia teve como principal desafio consolidar o novo momento do clube e conquistar um título. A temporada terminou com resultados expressivos.
O Bahia conquistou o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste, além de garantir novamente uma vaga na Libertadores. Em 2025, o Esquadrão também alcançou sua melhor campanha na história da Série A por pontos corridos, terminando o campeonato na sétima posição, com 60 pontos.
A temporada, entretanto, não foi livre de críticas. A eliminação apática Copa do Brasil e o descaso na Copa Sul-Americana ficaram entre os pontos negativos do trabalho.
2026 tem sido o ano de maior pressão
A expectativa para 2026 era de um salto ainda maior do Bahia, especialmente após o clube registrar uma receita histórica de R$ 400 milhões no ano anterior. O desempenho, porém, ficou abaixo do esperado em alguns dos principais momentos da temporada.
O Bahia sofreu eliminações na segunda fase da Libertadores, diante do O’Higgins, do Chile, e na quinta fase da Copa do Brasil, contra o Remo. Antes da pausa para a Copa do Mundo de 2026, a equipe também atravessou um longo período sem conseguir vencer.
O cenário começou a mudar após o retorno da paralisação para o Mundial, quando Ceni conseguiu reduzir parte da pressão sobre seu trabalho com uma invencibilidade histórica de dez partidas no Campeonato Brasileiro e a quinta posição da competição, com 43 pontos, mas ainda convive com a cobrança por uma temporada compatível com as expectativas criadas.
Ceni mira nova classificação para a Libertadores
A principal missão do treinador nesta reta da temporada é conduzir o Bahia à classificação direta para a Copa Libertadores de 2027. O objetivo aparece como uma oportunidade de amenizar as frustrações acumuladas ao longo de 2026 e manter o clube entre as principais forças do futebol brasileiro.
Ao completar três anos no cargo, Ceni também se consolidou entre os treinadores que mais comandaram o Bahia. São 202 partidas à frente do Tricolor, com 103 vitórias, 43 empates e 55 derrotas.
O número coloca Ceni como o quinto técnico com mais jogos na história do clube. Além disso, o Bahia já é, com folga, a equipe pela qual o treinador mais trabalhou ao longo da carreira.
Os principais feitos da era Ceni
Durante os três anos de trabalho, Rogério Ceni acumulou uma série de marcas importantes pelo Bahia:
- 202 jogos, 103 vitórias, 43 empates e 55 derrotas, com 57,9% de aproveitamento;
- Rebaixamento evitado em 2023;
- Títulos do Campeonato Baiano em 2025 e 2026 e da Copa do Nordeste em 2025;
- Dobradinha estadual e regional em 2025, algo que não acontecia desde 2001;
- Classificação para a Libertadores em 2024, encerrando um jejum de 35 anos;
- Classificação para a Libertadores em duas temporadas consecutivas, em 2024 e 2025, pela primeira vez na história do clube;
- Duas melhores colocações e campanhas do Bahia no Campeonato Brasileiro de pontos corridos: oitavo lugar e 53 pontos em 2024, e sétimo lugar e 60 pontos em 2025;
- Primeiras vitórias do Bahia sobre Corinthians, em Itaquera, Palmeiras, no Allianz Parque, e Bragantino, em Bragança Paulista;
- Primeira vitória do Bahia sobre o Internacional no Beira-Rio pela Série A;
- Primeira vitória do clube fora do Brasil pela Libertadores;
- Vitórias de Ceni sobre São Paulo e Flamengo como treinador pela primeira vez.