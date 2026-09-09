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Com 10 jogos sem perder, Bahia tem a maior invencibilidade da Série A

Esquadrão alcançou a maior sequência invicta em andamento do Brasileirão

Téo Mazzoni
Por
Bahia chega a 10 jogos sem perder e assume topo da Série A
Bahia chega a 10 jogos sem perder e assume topo da Série A - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia passou a ostentar a maior sequência invicta do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo sobre o Red Bull Bragantino, no último sábado, 5, o time comandado por Rogério Ceni chegou a dez partidas consecutivas sem derrota e alcançou uma marca histórica para o clube na Série A na era dos pontos corridos.

A caminhada do Esquadrão é composta por cinco vitórias e cinco empates. Os triunfos foram conquistados diante de Botafogo, Chapecoense, Vitória, Internacional e Red Bull Bragantino, enquanto os empates aconteceram contra Atlético-MG, Corinthians, Fluminense, Vasco e Chapecoense.

A última derrota do Bahia no Campeonato Brasileiro aconteceu no dia 25 de maio, há quase quatro meses. Na ocasião, o Tricolor foi superado pelo Coritiba por 3 a 2, no Couto Pereira, em partida válida pela 17ª rodada da Série A.

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Bahia assume liderança da estatística

A vitória sobre o Red Bull Bragantino, porém, não foi o único resultado que colocou o Bahia no topo da lista das maiores invencibilidades da competição. A derrota do Athletico para o Cruzeiro também foi determinante para o Esquadrão assumir isoladamente a ponta da estatística.

O clube paranaense também havia alcançado uma sequência de dez partidas sem perder, mas teve a série encerrada pelo Cruzeiro. Com isso, o Bahia passou a ser o único time do Brasileirão com dez jogos consecutivos de invencibilidade.

Logo atrás aparece o Fluminense, que não perde há nove rodadas e surge como um dos principais concorrentes do Tricolor de Aço na briga por uma vaga no G-4.

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Atualmente, apenas dois pontos separam as equipes na tabela. O Bahia ocupa a 5ª colocação, com 43 pontos, enquanto o clube carioca está em 4º lugar, com 45.

Em busca de ampliar a própria marca e se aproximar ainda mais do G-4, o Bahia volta a campo no dia 14 de setembro, uma segunda-feira, às 20h, quando enfrenta o Remo, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Segunda maior sequência do campeonato

Apesar de liderar atualmente o ranking das maiores sequências invictas em andamento, o Bahia ainda possui a segunda maior série sem derrotas de toda a edição do Campeonato Brasileiro.

O recorde da competição pertence ao Palmeiras, que chegou a permanecer 14 partidas consecutivas sem perder na Série A.

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