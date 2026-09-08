Erick iguala melhor marca da carreira e supera gols de 2025 pelo Bahia

O volante Erick vive um dos momentos mais produtivos de sua carreira com a camisa do Esporte Clube Bahia. Autor do gol que garantiu o triunfo do Tricolor sobre o Red Bull Bragantino, no último sábado, 5, o jogador chegou aos nove gols na temporada e igualou a melhor marca de sua trajetória profissional.

Artilheiro do Bahia em 2026 ao lado de Luciano Juba, também com nove gols, Erick repetiu o número alcançado em 2018, quando defendia o Operário Ferroviário. Apesar de ter igualado a marca, o volante precisou de três partidas a mais para atingir o mesmo número de gols nesta temporada.



Em 2018, Erick balançou as redes nove vezes em 29 jogos. Já em 2026, o jogador alcançou os nove gols após 32 partidas. Por outro lado, o desempenho ofensivo atual é superior quando consideradas também as assistências: são duas até o momento, enquanto o volante não registrou nenhum passe para gol na temporada de 2018.



Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Erick supera números da temporada passada

A evolução também é evidente na comparação com o ano passado. Em 2025, seu primeiro ano pelo Bahia, Erick marcou sete gols em 37 jogos. Em 2026, além de já ter superado a quantidade de gols, o volante alcançou a marca em cinco partidas a menos.



Somando gols e assistências, a participação ofensiva de Erick também cresceu. O jogador contabiliza 11 participações diretas em gols nesta temporada, com nove gols e duas assistências. Em 2025, foram oito participações, sendo sete gols e uma assistência.





O bom desempenho contribuiu para que Erick ganhasse espaço no time comandado por Rogério Ceni. O volante assumiu a titularidade e passou a ocupar uma posição que anteriormente vinha sendo disputada com Jean Lucas.



O momento atual ganha ainda mais relevância diante do cenário vivido pelo jogador na temporada passada. Em 2025, Erick ficou cerca de quatro meses afastado dos gramados por causa de uma lesão no reto femoral da coxa direita.

Erick vira desfalque

Em grande fase, Erick será desfalque do Bahia no jogo contra o Remo, pela 27ª rodada do Brasileirão Série A, na próxima segunda-feira, 14, na Fonte Nova.