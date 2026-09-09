Ex-Vitória vira 1º reforço de clube com SAF de R$ 1,2 bilhão para 2027

O atacante Romarinho, ex-jogador do Esporte Clube Vitória, é o primeiro reforço da Portuguesa para a temporada de 2027. Aos 35 anos, o jogador acertou contrato com a SAF do clube paulista e permanecerá na equipe até dezembro da próxima temporada.

O acordo foi firmado com o presidente da SAF da Portuguesa, Alex Bourgeois. Antes da assinatura, Romarinho passou o último mês realizando trabalhos no CT do clube para recuperar a condição física e se preparar para o retorno aos gramados.





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Passagem pelo Vitória foi interrompida por punição

Romarinho defendeu o Vitória em 2025, mas teve uma passagem curta pelo clube baiano. O atacante entrou em campo apenas cinco vezes pelo Leão da Barra antes de ser impedido de seguir atuando profissionalmente em razão da ampliação de uma punição por doping.



O caso teve início em 2023, quando o jogador ainda defendia o Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Na ocasião, Romarinho foi flagrado em um exame antidoping e recebeu uma punição que, inicialmente, o proibia de atuar profissionalmente apenas em competições realizadas no território saudita.

Com a restrição limitada ao país, o atacante conseguiu seguir a carreira fora da Arábia Saudita e passou pelo Al-Rayyan, do Catar, antes de acertar sua transferência para o Vitória.

A substância identificada no exame estava relacionada a um medicamento utilizado para fertilidade. À época, o jogador tentava ter o segundo filho.

No entanto, em outubro do ano passado, a punição deixou de ser restrita ao futebol saudita e passou a ter validade em todo o mundo. Com isso, Romarinho foi automaticamente impedido de continuar atuando profissionalmente, incluindo durante sua passagem pelo Vitória.





Portuguesa conta com projeto de SAF bilionário

O retorno de Romarinho aos gramados acontece em um momento de transformação da Portuguesa. A SAF do clube foi apresentada no fim de 2024 com um projeto de investimento total avaliado em R$ 1,2 bilhão.



Apesar do valor anunciado, análises dos contratos apontam que os aportes efetivos e a realidade financeira do projeto são mais modestos, com os recursos previstos para serem distribuídos ao longo de vários anos.



Do montante apresentado, cerca de R$ 450 milhões foram destinados às dívidas da associação. Outros R$ 500 milhões foram projetados para a modernização do Canindé e a exploração comercial do estádio como uma arena multiuso.

Além disso, aproximadamente R$ 263 milhões foram destinados a diferentes áreas esportivas, incluindo folha salarial, contratação de reforços, categorias de base e futebol feminino.