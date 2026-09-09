Aos 40 anos, ex-goleiro do Vitória fecha contrato com o Juventude

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O ex-goleiro do Vitória Fernando Miguel está de volta ao futebol - mas dessa vez do lado de fora dos campos. Aos 40 anos, ele foi anunciado como novo coordenador técnico das Categorias de Base do Juventude, iniciando uma nova etapa meses depois de confirmar a aposentadoria dos gramados.

O anúncio foi feito pelo clube nesta terça-feira, 8, dando a Fernando Miguel a missão de ajudar no alinhamento dos processos das categorias de formação, acompanhar o desenvolvimento dos jogadores e fortalecer o caminho dos atletas da base até o elenco profissional.

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Retorno ao Juventude

Fernando Miguel vai viver uma nova etapa, mas não um novo clube. O ex-goleiro defendeu o Juventude nas temporadas de 2012 e 2013 e fez parte do elenco que conquistou o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro.

Agora, retorna em uma função fora das quatro linhas, esperando que a experiência acumulada em duas décadas como atleta profissional contribua para a formação de jovens jogadores do clube gaúcho.

Fernando Miguel pelo Juventude - Foto: Divulgação I Juventude

Passagens por Vitória, Vasco e Fortaleza

Revelado pelo Grêmio, Fernando Miguel construiu uma carreira marcada por passagens por diferentes regiões do país. Além do Juventude, defendeu clubes como Londrina, Esportivo, Vitória, Vasco, Atlético-GO, Fortaleza, Ceará e Guarani.

No Vitória, entre 2015 e 2018, o goleiro viveu uma das fases mais marcantes da carreira, fazendo mais de 150 partidas pelo Rubro-Negro baiano e conquistando dois títulos estaduais.

O bom desempenho o levou ao Vasco, onde ficou por quase três temporadas e ultrapassou a marca de 120 jogos. Depois disso, Fernando Miguel também teve destaque no Atlético-GO, em 2021, quando foi peça importante na melhor campanha da história do clube no Campeonato Brasileiro.

Então, atuou pelo Fortaleza, onde alcançou uma sequência de 630 minutos sem sofrer gols na Série A.

Aposentadoria após passagem pelo Guarani

O último clube da carreira de Fernando Miguel foi o Guarani. A passagem, porém, durou apenas 18 dias, até que o goleiro rescindiu contrato depois de voltar a sentir dores no joelho operado em 2024, o que atrapalhou a sequência dos trabalhos de pré-temporada.

Em dezembro de 2025, ele anunciou oficialmente a aposentadoria em uma publicação nas redes sociais: "Essa é a decisão mais difícil da minha vida: parar de jogar. Ser um atleta profissional de futebol foi um sonho e eu o vivi da infância até o dia de hoje".

"Com toda a minha força, paixão, responsabilidade e respeito. Me retiro sem lamento", escreveu.