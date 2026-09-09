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E.C.VITÓRIA

Vitória renova contrato com jovem defensor após lesão de titular

Jogador estendeu seu vínculo por longo período

João Grassi
Por
Camisa do Vitória
Camisa do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória renovou o contrato do lateral-esquerdo Wanderson Estrela, de apenas 18 anos. O novo vínculo já foi publicado no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Wanderson foi promovido ao time profissional após a lesão de Ramon e foi relacionado para a partida contra o Grêmio, na última segunda-feira, 7, pela rodada 26 do Brasileirão

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Destaque no Sub-20 do Vitória, defensor agora tem contrato válido até agosto de 2029. Ele fez sua estreia como profissional nesta temporada, contra o Piauí, pela fase de grupos da Copa do Nordeste.

A cria da Fábrica de Talentos também havia sido relacionada para os compromissos contra Botafogo-PB, Confiança e Juazeirense, todos pelo Nordestão de 2026.

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Wanderson na atual temporada

Wanderson acumula um total de 31 partidas e dois gols em 2026, sendo uma pela equipe principal.

As demais aparições foram pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, Campeonato Baiano Sub-20 e Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ele era titular e um dos destaques da categoria.

Contrato de Wanderson no BID
Contrato de Wanderson no BID - Foto: Reprodução/CBF
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