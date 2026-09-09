Novo reforço chega em Salvador e manda recado para torcida do Vitória

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Muito perto de ser anunciado como novo jogador do Esporte Clube Vitória, o zagueiro Darlan Dutra já está em Salvador para realizar exames médicos e assinar contrato de empréstimo.

Vindo do Gama, Darlan demonstrou empolgação em vestir a camisa do Vitória e deu suas primeiras palavras como atleta rubro-negro. Ele concedeu entrevista no Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães.

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"Estou muito feliz de estar vindo para o Vitória, é uma grande equipe, estou com a melhor expectativa do mundo de mostrar o meu futebol. Se Deus quiser, vai dar tudo certo aqui”, disse ao Canto Rubro-Negro.

“Agora é trabalhar, descansar um pouco e amanhã já começar a fazer os exames”, completou o jogador.

Estilo de jogo e torcida “sinistra”

O novo reforço do Leão da Barra aproveitou para falar um pouco de suas características em campo. Darlan descreveu seu estilo de jogo e principais qualidades como zagueiro.

”Muita raça, entrega, eu sou um jogador veloz também, sei construir e sair jogando. Sou muito bom no jogo aéreo e também bom no 1x1”, detalhou.

O defensor de 23 anos finalizou suas declarações elogiando a torcida do Vitória. Segundo ele, a energia das arquibancadas do Barradão é “sinistra”.

“Já vi [a torcida no Barradão], sei que os caras são sinistros, a torcida é sinistra", exaltou.