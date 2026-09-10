Adversários, Vitória e Mirassol superam más fases e mantém técnicos

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Próximo adversário do Esporte Clube Vitória, o Mirassol foi a sensação do Brasileirão na temporada 2025. Mesmo em sua primeira participação na Série A, a equipe do interior paulista terminou entre os quatro primeiros colocados e invicta como mandante.

Em 2026, no entanto, o Mirassol vive situação completamente diferente. Do G-4 à parte de baixo da tabela, a equipe comandada por Rafael Guanaes, que era o mesmo técnico da temporada passada, tem sofrido para se afastar da zona de rebaixamento.

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Sequência negativa

Considerando todas as competições, visto que o Mirassol também disputou a Copa do Brasil e Libertadores em 2026, o time paulista venceu apenas um dos seus últimos 10 compromissos.

Essa vitória aconteceu justamente no último domingo, 12, quando bateu o Coritiba por 2 a 1 no Couto Pereira. Mesmo assim, o Leão Caipira segue na 16ª colocação, com apenas 28 pontos.

A falta de resultados até o confronto com o Coxa, no entanto, não fez a diretoria do Mirassol tomar a decisão de demitir Guanaes, atitude semelhante à do presidente Fábio Mota, na semana passada.

Rafael Guanaes - Foto: Marcos Freitas | Agência Mirassol

Jair Ventura elogia trabalho do Mirassol

Após uma sequência de quatro derrotas seguidas, o Vitória anunciou uma entrevista coletiva com Fábio Mota e o executivo de futebol Sérgio Papellin. Pela pressão, houve a expectativa pela demissão do técnico Jair Ventura — o que não aconteceu.

Respaldado pela diretoria rubro-negra, Jair levou o Leão da Barra de volta ao caminho da vitória. Na segunda-feira, 7, após derrotar o Grêmio por 1 a 0, o treinador mencionou justamente o Mirassol como um exemplo a ser seguido.

“Parabenizar o Juninho e todos os dirigentes da lá. Mesmo com o Mirassol praticamente na zona de rebaixamento o campeonato todo, resolveram manter o treinador. Entendedores que o trabalho do Guanaes é bem feito. Por mais dirigentes como esses, né?”, elogiou Ventura.

Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O embate dos trabalhos contínuos

Após decidirem pela manutenção dos trabalhos de seus técnicos em meio à pressão, Vitória e Mirassol voltaram a ganhar jogos. Curiosamente, as equipes agora medem forças no ‘duelo das convicções’.

Mirassol e Vitória se enfrentam às 16h deste domingo, 13, no Estádio Campos Maia, em duelo válido pela rodada 27 do Campeonato Brasileiro.