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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

DESFALCADO

Adversário do Vitória na Série A, Mirassol perde jogadores importantes

Equipes se enfrentam no próximo domingo, 13

João Grassi
Por
João Victor e Denilson
João Victor e Denilson - Foto: JP Pinheiro/Agência Mirassol

O Mirassol terá desfalques importantes para enfrentar o Esporte Clube Vitória pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Rafael Guanaes não poderá contar com o zagueiro e capitão João Victor e o volante Denilson, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Para a defesa, Willian Machado e Gabriel Knesowitsch aparecem como opções para substituir o capitão. Já no setor de meio, Neto Moura pode retornar após ficar fora da última rodada por causa de um edema no adutor da coxa esquerda.

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Outra baixa é o goleiro Walter, que segue em recuperação de uma lesão no adutor da coxa direita e, segundo o ge, não estará à disposição contra o Vitória.

Com Walter fora, Alex Muralha deve continuar como opção para o gol do Mirassol. Assim, o Leão Caipira terá que lidar com três ausências importantes.

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Mirassol x Vitória

Mirassol e Vitória se enfrentam neste domingo, 13, às 16h, no Estádio José Maria de Campos Maia, em duelo válido pela rodada 27 do Brasileirão.

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