E.C.VITÓRIA
Vitória oficializa contratação de novo reforço para a defesa
Atleta foi anunciado pelo Leão da Barra nesta quinta-feira, 10
O Esporte Clube Vitória anunciou, nesta quinta-feira, 10, a contratação do zagueiro Darlan Dutra, de 23 anos. Ele chega por empréstimo até o fim de 2026, com opção de compra.
"O Esporte Clube Vitória anuncia a contratação do zagueiro Darlan. O atleta chega por empréstimo até o fim de 2026. Seja bem-vindo, Darlan!", disse o clube.
Leia Também:
Darlan é a primeira contratação oficializada pelo Vitória após o executivo Sérgio Papellin confirmar que aconteceriam novas movimentações no mercado. O diretor de futebol chegou a revelar que também busca um atacante.
Quem é Darlan Dutra?
Revelado pelo Tupan-MA, Darlan Dutra passou pelas categorias de base de Criciúma, Vianópolis e Grêmio Anápolis. Como profissional, também defendeu o Grêmio Anápolis, o Leixões B, de Portugal, e o Bom Jesus-GO, antes de chegar ao Gama.
No clube do Distrito Federal, Darlan se destacou e vivia seu auge na carreira em 2026. Foi titular e peça importante na campanha de acesso no Brasileirão Série D. No total, foram 32 jogos disputados no ano e um gol marcado.