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E.C.VITÓRIA

Vitória oficializa contratação de novo reforço para a defesa

Atleta foi anunciado pelo Leão da Barra nesta quinta-feira, 10

João Grassi
Por
Darlan Dutra
Darlan Dutra - Foto: Reprodução/Instagram - @darlan_slz03

O Esporte Clube Vitória anunciou, nesta quinta-feira, 10, a contratação do zagueiro Darlan Dutra, de 23 anos. Ele chega por empréstimo até o fim de 2026, com opção de compra.

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"O Esporte Clube Vitória anuncia a contratação do zagueiro Darlan. O atleta chega por empréstimo até o fim de 2026. Seja bem-vindo, Darlan!", disse o clube.

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Darlan é a primeira contratação oficializada pelo Vitória após o executivo Sérgio Papellin confirmar que aconteceriam novas movimentações no mercado. O diretor de futebol chegou a revelar que também busca um atacante.

Quem é Darlan Dutra?

Revelado pelo Tupan-MA, Darlan Dutra passou pelas categorias de base de Criciúma, Vianópolis e Grêmio Anápolis. Como profissional, também defendeu o Grêmio Anápolis, o Leixões B, de Portugal, e o Bom Jesus-GO, antes de chegar ao Gama.

No clube do Distrito Federal, Darlan se destacou e vivia seu auge na carreira em 2026. Foi titular e peça importante na campanha de acesso no Brasileirão Série D. No total, foram 32 jogos disputados no ano e um gol marcado.

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Darlan Dutra esporte clube vitória

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