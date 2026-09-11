Vitória x Grêmio: Leão alega prejuízo em liberação de atleta ao México

O presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, criticou o Grêmio pela forma como o clube gaúcho conduziu a saída do lateral-esquerdo Lucas Esteves. Segundo o dirigente, o jogador foi cedido de graça ao Atlético San Luis, do México, sem nenhum comunicado ao clube baiano, que ainda tinha 30% dos direitos econômicos do atleta.

A situação, de acordo com Mota, causou prejuízo ao Vitória, que contava com a porcentagem de Lucas Esteves em seu planejamento financeiro. O dirigente afirmou que a diretoria só tomou conhecimento da transferência por meio da imprensa.

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“O Vitória começou a ter problemas com o Grêmio desde Lucas Esteves”, iniciou Mota, referindo-se também ao caso Wagner Leonardo.

“O Grêmio veio aqui, tentou comprar o jogador e o Vitória disse que não vendia. O Grêmio disse que ia pagar multa, o Vitória disse que se pagasse a multa tinha uma cláusula no contrato que daria o direito de igualar. Eles pagaram a multa, brigamos na justiça e no final fizemos um acordo. O Vitória permanecia com 30% do atleta e o Grêmio ficava com 70%”, explicou.

Vitória ficou com 30% dos direitos

Após o acordo, o Grêmio ficou com 70% dos direitos econômicos de Lucas Esteves, enquanto o Leão da Barra manteve os outros 30%. Por isso, Mota esperava que o Imortal comunicasse qualquer negociação envolvendo o jogador.

“O Vitória tinha no planejamento financeiro 30% sobre Esteves, mas nós soubemos pela imprensa que o atleta foi cedido de graça a um clube do México. Automaticamente, o Vitória perdeu os 30% que tinha”, lamentou.

O presidente afirmou que o Vitória chegou a notificar o Grêmio para entender o que havia acontecido. Mota também comparou a situação com outros clubes que possuem porcentagens de jogadores atualmente no elenco da equipe baiana.

“A gente notificou para saber a resposta deles. Se você é meu sócio em um negócio, eu devo satisfação a você, concorda? Tem vários clubes aqui que tem porcentagem de jogadores que estão no Vitória. Quando eu vou negociar, eu entro em contato com esses clubes para informar o que está acontecendo”, comparou

“O Grêmio simplesmente fez um negócio do jeito que ele queria, liberou o jogador e o Vitória ficou a ver navios sobre os seus 30%, não recebeu nada”, completou Fábio.

Nova diretoria do Grêmio libera Esteves sem avisar

Fábio Mota ainda reclamou que, mesmo após o contato com a nova diretoria do Grêmio, o Vitória não recebeu os documentos solicitados sobre a operação.

A briga judicial e acordo por Esteves aconteceram durante a gestão do presidente Alberto Guerra, enquanto o atual dirigente, Odorico Roman, foi responsável pela liberação sem avisar ao Rubro-Negro.

“E outra coisa, nós só soubemos isso pela imprensa. Até hoje nunca chegou um comunicado oficial, nunca chegou nada do Grêmio para o Vitória. Ficamos chateados, entramos em contato com a diretoria nova e explicamos. Pedimos os contratos e até hoje nunca chegaram”, revelou.