Em meio a entrave, diretor nega que reforço seja substituto de Kayzer

O diretor de futebol do Esporte Clube Vitória, Sérgio Papellin, negou o rumor de que a contratação de Alex Bruno para o ataque tenha relação com a possível saída de Renato Kayzer. Artilheiro do Vitória na temporada ao lado de Renê, com 13 gols, Kayzer ainda não renovou seu contrato com o clube rubro-negro, que vai até março de 2027.



Papellin descartou a versão de que Alex Bruno seria um substituto do camisa 79.



“Não tem nada a ver com a saída do Kayzer. Temos interesse em continuar com ele no clube, temos contrato até março”, disse ele na coletiva de apresentação de Alex Bruno, realizada nesta quinta-feira, 10.

O diretor de futebol afirmou também que Alex Bruno foi contratado pois oferece uma característica diferente em relação aos seus concorrentes pela camisa 9.

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