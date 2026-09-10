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'OUTRO PERFIL'

Em meio a entrave, diretor nega que reforço seja substituto de Kayzer

Com contrato até março de 2027, Kayzer tem futuro incerto no Vitória

Gustavo Nascimento
Por
Jogadores do Vitória contra o Atlético Mineiro
Jogadores do Vitória contra o Atlético Mineiro - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O diretor de futebol do Esporte Clube Vitória, Sérgio Papellin, negou o rumor de que a contratação de Alex Bruno para o ataque tenha relação com a possível saída de Renato Kayzer. Artilheiro do Vitória na temporada ao lado de Renê, com 13 gols, Kayzer ainda não renovou seu contrato com o clube rubro-negro, que vai até março de 2027.

Papellin descartou a versão de que Alex Bruno seria um substituto do camisa 79.

“Não tem nada a ver com a saída do Kayzer. Temos interesse em continuar com ele no clube, temos contrato até março”, disse ele na coletiva de apresentação de Alex Bruno, realizada nesta quinta-feira, 10.

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O diretor de futebol afirmou também que Alex Bruno foi contratado pois oferece uma característica diferente em relação aos seus concorrentes pela camisa 9.

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O Alex é um cara que a gente observa há muito tempo, fez uma grande temporada no ASA, virou um dos artilheiros do Brasil. Tem um potencial enorme e é um perfil que não tínhamos aqui no grupo, um cara mais de área, perfil diferente do Kayzer e do Renê. Sérgio Papellin - Diretor de futebol do Vitória
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Tags

Alex Bruno Renato Kayzer Sérgio Papellin vitória

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